Hakimi - PSG : Une énorme galère annoncée en direct ?

Le PSG enchaine les matchs avec un calendrier chargé, ce qui oblige donc Luis Enrique à faire tourner régulièrement son effectif, d'autant qu'Achraf Hakimi n'a pas de doublure officielle cette saison. Walid Acherchour a d'ailleurs peut pour la santé du latéral droit marocain et l'a fait savoir dimanche soir en direct dans l'After Foot sur RMC.
Quatre jours après le succès convaincant sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des Champions (2-1), le PSG enchaînait en championnat face au LOSC dimanche soir. Le club de la capitale a finalement concédé le match nul (1-1), et Luis Enrique avait décidé de faire largement tourner en laissant notamment Achraf Hakimi sur le banc au coup d'envoi afin de ne pas blesser le latéral droit du PSG.
Hakimi seul à son poste
Il faut dire que le PSG ne compte aucun autre latéral droit de métier dans son effectif cette saison, et c'est donc Warren Zaïre-Emery qui dépannait dimanche soir à ce poste en l'absence d'Hakimi au coup d'envoi. Un turn-over indispensable pour éviter toute catastrophe sur le plan physique avec l'international marocain comme l'a analysé Walid Acherchour en direct dans l'After Foot, sur RMC Sport.
« Si tu ne les préserves pas, ils vont péter »
« Hakimi et Nuno Mendes ont fait des matchs de dingue contre le Barça. Si tu ne les préserves pas, à un moment donné, ils vont péter. Le PSG, on a bien compris que la priorité était la Ligue des champions. Dans l'intensité, on voit bien qu’entre les deux matchs contre l’Atalanta et contre le Barça et ce qui se passe en Ligue 1, c'est le jour et la nuit », constate le chroniqueur de l'After Foot. Le message est passé pour le PSG...