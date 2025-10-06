Hakimi - PSG : Une énorme galère annoncée en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG enchaine les matchs avec un calendrier chargé, ce qui oblige donc Luis Enrique à faire tourner régulièrement son effectif, d'autant qu'Achraf Hakimi n'a pas de doublure officielle cette saison. Walid Acherchour a d'ailleurs peut pour la santé du latéral droit marocain et l'a fait savoir dimanche soir en direct dans l'After Foot sur RMC.

Quatre jours après le succès convaincant sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des Champions (2-1), le PSG enchaînait en championnat face au LOSC dimanche soir. Le club de la capitale a finalement concédé le match nul (1-1), et Luis Enrique avait décidé de faire largement tourner en laissant notamment Achraf Hakimi sur le banc au coup d'envoi afin de ne pas blesser le latéral droit du PSG.

Hakimi seul à son poste Il faut dire que le PSG ne compte aucun autre latéral droit de métier dans son effectif cette saison, et c'est donc Warren Zaïre-Emery qui dépannait dimanche soir à ce poste en l'absence d'Hakimi au coup d'envoi. Un turn-over indispensable pour éviter toute catastrophe sur le plan physique avec l'international marocain comme l'a analysé Walid Acherchour en direct dans l'After Foot, sur RMC Sport.