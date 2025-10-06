Fiasco au PSG, Riolo balance sur Barcola !

Amadou Diawara

Alors que Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia étaient absents face au LOSC ce dimanche soir, Bradley Barcola a été logiquement titularisé au stade Pierre Mauroy. D'après Daniel Riolo, le numéro 29 du PSG devait endosser le rôle de leader d'attaque lors de cette rencontre. Toutefois, le journaliste français estime qu'il a failli à sa mission, et qu'il n'est pas fait pour évoluer au sein du club emmené par Luis Enrique.

Ce dimanche soir, le PSG s'est déplacé sur la pelouse du LOSC. Privé de Désiré Doué, d'Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia pour ce choc au stade Pierre Mauroy, Luis Enrique a aligné Bradley Barcola, Gonçalo Ramos et Ibrahim Mbaye en attaque. Présent dans l'émission l'After Foot après le nul entre le PSG et le LOSC (1-1), Daniel Riolo s'en est pris à Bradley Barcola, affirmant que son profil ne correspondait pas à la philosophie de jeu de Luis Enrique.

«Il n’a même pas le profil pour ce PSG-là» « Barcola ? Je me souviens de ce que je disais à l’époque de Bambi, Barcola ce soir (dimanche) est un taulier. Ce soir, c'est un mec qui a 10-15 ans d'expérience. [...] Il a un petit problème de confiance devant le but, mais il a surtout des lacunes globales qu’il n’arrive pas à corriger. Vu l’âge auquel démarrent les mecs, je trouve qu'on en fait trop. On leur demande trop. Mbaye, j'ai même pas envie de le critiquer. Il est là surtout pour dépanner. En revanche, Barcola, je pense qu'on l'avait lancé un petit peu trop tôt. Il a quand même eu une bonne période en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Il était dans un état d'esprit, dans un état de confiance qui lui a permis de se faire remarquer au point qu'on a pu dire que certains clubs étaient prêts à mettre beaucoup d'argent. Mais il y a un truc intrinsèque, c’est qu’il a un problème technique, qui n’est peut-être pas complètement rédhibitoire dans certains football et dans certaines équipes. Mais le truc de Barcola c'est qu'il a quelque chose qui, à mon goût, ne me plaît pas. Et pourtant, je pense qu'il a des qualités. Je ne sais pas si Luis Enrique a dans la tête de le faire progresser à force de travail. C'est peut-être possible. Mais à mon sens, il n’a même pas le profil pour ce PSG-là », a précisé Daniel Riolo, avant d'en rajouter une couche.