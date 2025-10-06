Coup de poker au PSG, le clan Mbappé a tout gâché !

Amadou Diawara

Privé de plusieurs cadres de son effectif, qui sont actuellement à l'infirmerie, Luis Enrique a créé la surprise ce dimanche soir à Lille. En effet, le coach du PSG a titularisé quatre titis au total contre le LOSC : Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou, Senny Mayulu et Warren Zaïre-Emery. Toutefois, le PSG a dû se contenter d'un résultat nul face aux Dogues, et ce, à cause d'un but d'Ethan Mbappé.

Depuis le début de la saison, le PSG est touché par une malédiction. En effet, Luis Enrique voit ses meilleurs soldats tomber un à un à cause de blessures. Pour le choc face au LOSC, prévu ce dimanche soir au stade Pierre Mauroy, Luis Enrique était privé à la fois d'Ousmane Dembélé, de Désiré Doué, de Khvicha Kvaratskhelia, de Marquinhos, de Joao Neves et de Fabian Ruiz.

Les cadres du PSG étaient fatigués après Barcelone A la surprise générale, Luis Enrique n'a pas aligné d'entrée ses titulaires habituels aptes contre le LOSC. En effet, Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, Nuno Mendes et Vitinha étaient sur le banc au coup d'envoi de la rencontre entre le PSG et Lille ce dimanche soir. Ce qui a profité à quatre titis du club. En effet, Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou, Senny Mayulu et Warren Zaïre-Emery ont démarré le match. Toutefois, le coup de poker de Luis Enrique n'a pas permis au PSG de l'emporter. Ethan Mbappé ayant inscrit le but égalisateur pour le LOSC dans les derniers instants de la partie (1-1).