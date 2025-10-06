Surprise, le PSG se lâche sur le clan Mbappé !

Ce dimanche soir, le PSG s'est frotté au LOSC au stade Pierre Mauroy. Ayant mené au score, grâce à une réalisation de Nuno Mendes, le club de la capitale a vu Lille égaliser en fin de match. Alors qu'Ethan Mbappé - ancien joueur du PSG - a marqué le but égalisateur des Dogues, Luis Enrique a tenu à lui faire passer un message fort.
En clôture de la septième journée de Ligue 1, le PSG s'est déplacé sur la pelouse du LOSC. Après avoir mené au score grâce à un coup franc direct de Nuno Mendes, l'écurie rouge et bleu a encaissé un but d'Ethan Mbappé en fin de match.
PSG : Luis Enrique s'enflamme pour Ethan Mbappé
Présent en conférence de presse après le résultat nul entre le PSG et le LOSC (1-1), Luis Enrique a encensé Ethan Mbappé, qu'il a eu sous ses ordres à Paris lors de la saison 2023-2024.
«C'est un très bon joueur avec une très bonne frappe»
« La prestation un peu critiquée de Lucas Chevalier ? Le but qu'il a encaissé a été marqué par Ethan Mbappé, je suis content pour lui. C'est un très bon joueur avec une très bonne frappe. Elle est passée entre les jambes de Beraldo, elle était un peu difficile pour Lucas. Sur le plan sentimental, ça été un match très intense pour Lucas. Il a fait comme d'habitude, il a été concentré tout le temps mais, on a une grande confiance en Lucas. Il n'y a rien », a confié Luis Enrique, l'entraineur du PSG.