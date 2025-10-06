Surprise, le PSG se lâche sur le clan Mbappé !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le PSG s'est frotté au LOSC au stade Pierre Mauroy. Ayant mené au score, grâce à une réalisation de Nuno Mendes, le club de la capitale a vu Lille égaliser en fin de match. Alors qu'Ethan Mbappé - ancien joueur du PSG - a marqué le but égalisateur des Dogues, Luis Enrique a tenu à lui faire passer un message fort.

En clôture de la septième journée de Ligue 1, le PSG s'est déplacé sur la pelouse du LOSC. Après avoir mené au score grâce à un coup franc direct de Nuno Mendes, l'écurie rouge et bleu a encaissé un but d'Ethan Mbappé en fin de match.

PSG : Luis Enrique s'enflamme pour Ethan Mbappé Présent en conférence de presse après le résultat nul entre le PSG et le LOSC (1-1), Luis Enrique a encensé Ethan Mbappé, qu'il a eu sous ses ordres à Paris lors de la saison 2023-2024.