PSG - Une légende a signé : c’est historique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une nouvelle performance remarquable dimanche soir avec le PSG sur la pelouse du LOSC, Nuno Mendes a inscrit un magnifique coup-franc. Daniel Riolo s'enflamme au sujet du latéral gauche portugais qui a signé une prolongation de contrat en février dernier au PSG, et le considère comme l'un des meilleurs de l'histoire.

Quelques jours après sa performance remarquable en Ligue des Champions face au FC Barcelone (victoire 2-1), Nuno Mendes a remis ça dimanche soir à Lille. Entré en cours de match à la place de Bradley Barcola, le latéral gauche portugais de 23 ans a inscrit un magnifique coup-franc. Et même si ce but n'a pas suffi à offrir la victoire au PSG (1-1), Mendes a rappelé à quel point il était devenu indispensable au sein du club francilien.

Mendes, les bienfaits de la prolongation au PSG C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le PSG avait fait le forcing pour convaincre Nuno Mendes de signer une prolongation de contrat en février dernier (jusqu'en 2029) plutôt que de partir à Manchester United. Un choix de carrière qui semble aujourd'hui porter ses fruits pour l'international portugais, qui est en train de s'imposer comme une référence historique au poste de latéral gauche.