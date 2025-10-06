Polémique avec Ousmane Dembélé : C'est la panique au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a tout juste un mois, le PSG perdait sur blessure Ousmane Dembélé qui avait été utilisé par Didier Deschamps malgré l'inquiétude suscitée par son état physique. Une situation qui avait suscité une polémique entre l'équipe de France et le PSG. Et désormais, le club parisien craint de vivre une mésaventure semblable avec Joao Neves, convoqué par Roberto Martinez avec le Portugal.

Le 5 septembre dernier, le PSG perdait Ousmane Dembélé, sorti sur blessure contre l'Ukraine. Une situation qui avait généré une polémique puisque le Ballon d'Or était légèrement handicapé par un pépin musculaire qui l'avait poussé à sortir quelques jours plus tôt en Ligue 1. Par conséquent, le PSG, qui avait prévenu le staff des Bleus, était très remonté.

Joao Neves, le PSG craint le pire Et alors que les blessures s'enchaînent, le PSG espérait profiter de la trêve internationale pour faire souffler ses joueurs les plus touchés. C'est notamment le cas de Joao Neves, qui n'était pas dans le groupe pour le déplacement à Lille dimanche. Et pourtant, le milieu de terrain parisien a tout de même été convoqué par Roberto Martinez avec le Portugal. Et selon les informations de Record, le PSG craint un nouveau cas à la Dembélé avec un joueur fragile physiquement mais quand même utilisé par sa sélection.