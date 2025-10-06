Riolo met la pression au clan Mbappé !

Amadou Diawara

Lors du choc entre le LOSC et le PSG, programmé ce dimanche soir au stade Pierre Mauroy, Ethan Mbappé est entré en jeu à la 81ème de jeu. Et quatre minutes plus tard, le frère de Kylian Mbappé a fait trembler les filets de Lucas Chevalier. Interrogé après le coup de sifflet final de la rencontre, Daniel Riolo a expliqué qu'Ethan Mbappé devait s'affirmer dans certains aspects de son jeu.

Pour le compte de la septième journée de Ligue 1, le PSG s'est déplacé sur la pelouse du LOSC ce dimanche soir. Grâce à un coup franc direct de Nuno Mendes, le club emmené par Luis Enrique a ouvert le score. Toutefois, le PSG a vu Ethan Mbappé inscrire le but de l'égalisation.

Ethan Mbappé a marqué contre le PSG Entré à la 81ème minute de jeu lors du choc entre le LOSC et le PSG, Ethan Mbappé a permis à son équipe d'empocher le point du nul. En effet, le petite frère de Kylian Mbappé s'est mué en buteur à la 85ème minute. Malgré tout, Daniel Riolo a tenu à mettre la pression au crack de 18 ans.