Départ aux Etats-Unis : Après l'OM, Rabiot balance un scoop sur son mercato !

Amadou Diawara

Ejecté par l'OM lors du dernier mercato estival, Adrien Rabiot a accepté de répondre favorablement à l'appel de l'AC Milan, qui s'est arraché pour boucler son transfert. Interrogé sur son retour en Serie A, l'international français a avoué qu'il avait opté pour cette destination pour se donner un maximum de chances de disputer la prochaine Coupe du Monde, organisée à la fois aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot n'était plus le bienvenu à l'OM. Contraint de se trouver un nouveau club, le milieu de terrain de 30 ans a accepté de relever le défi proposé par l'AC Milan. Après plusieurs tentatives, les Rossoneri ont finalement réussi à faire plier Adrien Rabiot, qui veut se mettre dans les meilleures dispositions pour disputer la Coupe du Monde 2026, organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

«Ils avaient déjà été là l'été précédent» « Si l'AC Milan a été une évidence ? C'est vrai que généralement, c'est une décision qui est prise plus tôt dans l'été. On est mis au courant rapidement si le club décide de nous mettre sur la liste des transferts, ou si nous on a cette envie de partir. Là, ce n'était pas le cas. C'est arrivé subitement. Il ne restait plus beaucoup de temps. Il a fallu se retourner rapidement, mais l'AC Milan était déjà venu au cours de l'été, au moment où Massimiliano Allegri avait été nommé. Ils avaient déjà été là l'été précédent. Et puis, il y avait beaucoup d'autres clubs, italiens notamment, des clubs en Angleterre aussi, mais c'est vrai que j'ai tout de suite été attiré par un départ à Milan, dans ce club mythique, avec un coach et un staff que je connais très bien. C'est très important pour l'adaptation. On sait qu'il y a aussi une Coupe du Monde en fin de saison », a déclaré Adrien Rabiot lors d'un entretien accordé à RTL.