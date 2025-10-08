OM : La régalade après son transfert, l'annonce insolite d'Adrien Rabiot !

Adrien Rabiot ne sera finalement resté qu'un an à l'OM. Alors qu'il était question d'une prolongation, les conditions ont fait que le club phocéen a choisi de s'en séparer. Poussé vers la sortie, le Français a rebondi au Milan AC, retrouvant ainsi l'Italie, lui l'ancien de la Juventus. Un transfert qui régale d'ailleurs Rabiot au sens littéral du terme. Explications.
Suite à la bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, l'OM a tranché dans le vif. Les deux joueurs ont été placés sur la liste des transferts et voilà que l'international français a rejoint le Milan AC à l'occasion du mercato estival. Déjà passé par la Juventus, Rabiot retrouve ainsi l'Italie, une culture qu'il connait déjà très bien et qu'il apprécie, notamment culinairement parlant.
« C'est un cliché, mais c'est la vérité, on y mange très bien »
Le départ de l'OM a donc été houleux pour Adrien Rabiot. Le voilà aujourd'hui au Milan AC, ce qui n'est pas pour lui déplaire, notamment pour pouvoir manger « les meilleures pâtes du monde ». « Quel a été mon premier plaisir en découvrant Milan ? C'est un cliché, mais c'est la vérité, on y mange très bien. Et la première chose qu'on m'a dite quand je suis arrivé au centre d'entraînement à Milanello, c'est que la nourriture y était excellente. Il faut admettre une chose, si la France reste au-dessus en termes de gastronomie, l'Italie fait les meilleures pâtes du monde », a expliqué Rabiot dans un entretien au Figaro.
« L'Italie est un pays de football, beaucoup plus que la France »
Par ailleurs, Adrien Rabiot a également confié sur cette vie en Italie et à Milan : « Après, côté foot, c'est un pays de connaisseurs. L'Italie est un pays de football, beaucoup plus que la France. On sent qu'il y a cette passion entre tifosis, à fond derrière leur club. C'est quelque chose que l'on ressent moins en France, même si on a de grands clubs avec de grands cgroupe de supporters. En Italie, c'est toute leur vie ».