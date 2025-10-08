OM : La régalade après son transfert, l'annonce insolite d'Adrien Rabiot !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Adrien Rabiot ne sera finalement resté qu'un an à l'OM. Alors qu'il était question d'une prolongation, les conditions ont fait que le club phocéen a choisi de s'en séparer. Poussé vers la sortie, le Français a rebondi au Milan AC, retrouvant ainsi l'Italie, lui l'ancien de la Juventus. Un transfert qui régale d'ailleurs Rabiot au sens littéral du terme. Explications.

Suite à la bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, l'OM a tranché dans le vif. Les deux joueurs ont été placés sur la liste des transferts et voilà que l'international français a rejoint le Milan AC à l'occasion du mercato estival. Déjà passé par la Juventus, Rabiot retrouve ainsi l'Italie, une culture qu'il connait déjà très bien et qu'il apprécie, notamment culinairement parlant.

« C'est un cliché, mais c'est la vérité, on y mange très bien » Le départ de l'OM a donc été houleux pour Adrien Rabiot. Le voilà aujourd'hui au Milan AC, ce qui n'est pas pour lui déplaire, notamment pour pouvoir manger « les meilleures pâtes du monde ». « Quel a été mon premier plaisir en découvrant Milan ? C'est un cliché, mais c'est la vérité, on y mange très bien. Et la première chose qu'on m'a dite quand je suis arrivé au centre d'entraînement à Milanello, c'est que la nourriture y était excellente. Il faut admettre une chose, si la France reste au-dessus en termes de gastronomie, l'Italie fait les meilleures pâtes du monde », a expliqué Rabiot dans un entretien au Figaro.