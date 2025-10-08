Adrien Rabiot dénonce un mensonge de l’OM !

Axel Cornic

Plusieurs semaines après son départ, Adrien Rabiot est revenu sur sa rupture avec l’Olympique de Marseille, dans des entretiens accordés à RTL, M6 ou encore Le Figaro. L’international français a notamment répondu aux questions concernant la communication de son ancien club, qui n’a pas hésité à le mettre à la porte.

La belle histoire n’aura duré qu’une seule saison. Arrivé à l’OM après plusieurs années passées en Serie A avec la Juventus, Adrien Rabiot s’est rapidement affirmé comme l’un des piliers de l’équipe. Mais il n’aura finalement pas survécu à la désormais bagarre de Rennes, avec son coéquipier Jonathan Rowe.

« J’ai toujours été investi, respectueux » Il a été placé sur la liste des transferts et pour justifier ce choix, l’OM a notamment mis en avant des écarts de conduite. « Ce qui m’importe, c’est qu’on ne mente pas à mon sujet. Qu’on ne dise pas la personne que je ne suis pas. J’ai toujours été investi, respectueux » a expliqué Adrien Rabiot, sur RTL.