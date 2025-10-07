OM : De Zerbi trahit «son fils», la décision radicale !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a connu sa toute première titularisation le week-end face à Metz -0-3), Robinio Vaz est en train de se faire une place au sein de l’effectif de l’OM. Neal Maupay a en revanche fait les frais de l’émergence de l’attaquant âgé de 18 ans, un joueur pourtant apprécié par Roberto De Zerbi qui s’amusait à l’appeler « mon fils ».

Dans le groupe lors de la réception du Paris FC (5-2) le 23 août dernier, Neal Maupay n’a pas été retenu par Roberto De Zerbi pour toutes les autres rencontres de l’OM cette saison. Une situation difficile pour celui qui est arrivé à l’été 2024 en provenance d’Everton et qui n’a pas même été inscrit sur la liste du club pour la Ligue des champions.

L’émergence de Vaz, un nouveau coup dur pour Maupay En plus de l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, Neal Maupay a vu Robinio Vaz gratter de plus en plus de minutes à l’OM. Comme indiqué par La Provence, l’attaquant âgé de 18 ans l’a en quelque sorte poussé hors du groupe, alors que Roberto De Zerbi s’amusait à le considérer comme « son fils » la saison dernière.