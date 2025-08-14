«Mon fils» à l'OM, l'improbable annonce de De Zerbi qui fait réagir le vestiaire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parmi les nombreuses recrues arrivées à l'OM l'été dernier, on retrouve notamment Neal Maupay. Débarqué en provenance de Brighton, l'attaquant français a ainsi intégré l'effectif de Roberto De Zerbi. Et voilà qu'entre l'entraîneur olympien et son joueur, le courant est immédiatement passé. A tel point que De Zerbi parle de Maupay comme... son fils.

Entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi est très proche de ses joueurs. Neal Maupay peut d'ailleurs en témoigner. En effet, entre l'Italien et l'attaquant olympien, la connexion a été immédiate. D'ailleurs, à l'occasion du documentaire de l'OM, Sans jamais rien lâcher, il a été question de cette relation entre De Zerbi et Maupay.

« Très bien mon fils Neal Maupay » Le 9 février dernier, l'OM s'imposait sur le terrain d'Angers (0-2). Buteur lors de cette rencontre, Neal Maupay avait reçu les félicications de Roberto De Zerbi, qui avait d'ailleurs annoncé devant tout le vestiaire : « Aujourd’hui, vous vous êtes comportés en grande équipe. Avec la patience d’une grande équipe. Bravo aux nouveau, bravo Isma (Bennacer), bravo Amar (Dedic). Très bien mon fils Neal Maupay ». Mais pourquoi Roberto De Zerbi considère-t-il Neal Maupay comme son fils ? Par la suite, l'entraîneur de l'OM a expliqué : « Neal est hyper loyal, je dis que c’est mon fils parce que j’aimerais toujours avoir un joueur comme ça. Un joueur qui joue 10 minutes, 5 minutes ou 90 minutes, mais reste positif du mardi au dimanche. Sur le terrain, il a de la méchanceté contre tout le monde, il ne s’incline devant personne ».