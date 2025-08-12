Mercato : «J'entre en guerre» pour signer à l'OM !

On peut encore le voir cet été, nombreux sont les joueurs à vouloir jouer pour l'OM. Et cette volonté de porter le maillot du club phocéen ne date clairement pas d'hier. En effet, en 1972, Marius Trésor rejoignait Marseille en provenance de l'AJ Ajaccio. Et comme l'a expliqué l'ex-international français, pour obtenir son transfert à l'OM, il n'a pas hésité à partir «en guerre».
Ayant débuté chez les professionnels avec l'AC Ajaccio, Marius Trésor a ensuite poursuivi sa carrière du côté de l'OM. L'ancien international français sera d'ailleurs resté 8 saisons au sein du club phocéen, évoluant là-bas de 1972 à 1980. Mais comment Trésor s'est-il retrouvé à Marseille ? Comme l'a expliqué le principal intéressé, cela a été le résultat d'une guerre avec la direction corse. Ayant posé un ultimatum pour prolonger ou s'en aller, celui qui était défenseur central a fini par faire ses valises pour l'OM.
« J'entre en guerre avec Ajaccio pour être transféré ou être augmenté »
C'est à l'occasion d'un entretien accordé au Figaro que Marius Trésor a raconté le pourquoi du comment de son transfert à l'OM. L'ancien Olympien a ainsi expliqué : « Quitter la Corse pour l'OM en 1972 a été très compliqué ? En fin de saison, nous sommes descendus en Ligue 2, avec Ajaccio. Cette année-là, beaucoup de choses, qui n'ont rien à voir avec le football, se sont passées. J'ai eu des propositions et, là, j'entre en guerre avec Ajaccio pour être transféré ou être augmenté ».
« J'ai finalement pu partir »
« Je venais de me marier, j'avais un garçon de 6 mois et je voulais faire vivre ma famille. Les discussions n'avançaient pas. J'ai levé la main en disant : "Puisque c'est comme ça, je retourne en Guadeloupe et je vais continuer à m'amuser en jouant au foot !". Les dirigeants ont dû se dire que je n'avais pas coûté cher, à peine un billet d'avion, et qu'ils avaient la possibilité de gagner pas mal d'argent avec moi et j'ai finalement pu partir », a ensuite fait savoir Marius Trésor.