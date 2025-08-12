Mercato : «J'entre en guerre» pour signer à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

On peut encore le voir cet été, nombreux sont les joueurs à vouloir jouer pour l'OM. Et cette volonté de porter le maillot du club phocéen ne date clairement pas d'hier. En effet, en 1972, Marius Trésor rejoignait Marseille en provenance de l'AJ Ajaccio. Et comme l'a expliqué l'ex-international français, pour obtenir son transfert à l'OM, il n'a pas hésité à partir «en guerre».

Ayant débuté chez les professionnels avec l'AC Ajaccio, Marius Trésor a ensuite poursuivi sa carrière du côté de l'OM. L'ancien international français sera d'ailleurs resté 8 saisons au sein du club phocéen, évoluant là-bas de 1972 à 1980. Mais comment Trésor s'est-il retrouvé à Marseille ? Comme l'a expliqué le principal intéressé, cela a été le résultat d'une guerre avec la direction corse. Ayant posé un ultimatum pour prolonger ou s'en aller, celui qui était défenseur central a fini par faire ses valises pour l'OM.

« J'entre en guerre avec Ajaccio pour être transféré ou être augmenté » C'est à l'occasion d'un entretien accordé au Figaro que Marius Trésor a raconté le pourquoi du comment de son transfert à l'OM. L'ancien Olympien a ainsi expliqué : « Quitter la Corse pour l'OM en 1972 a été très compliqué ? En fin de saison, nous sommes descendus en Ligue 2, avec Ajaccio. Cette année-là, beaucoup de choses, qui n'ont rien à voir avec le football, se sont passées. J'ai eu des propositions et, là, j'entre en guerre avec Ajaccio pour être transféré ou être augmenté ».