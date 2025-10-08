Mbappé avec Messi : Un retour fracassant est programmé !

Amadou Diawara

Lors de la finale de la Coupe du Monde au Qatar, Lionel Messi est sorti vainqueur de son duel face à Kylian Mbappé. En effet, l'Argentine de la Pulga a soulevé le trophée, et ce, après avoir remporté la séance des tirs au but face à l'équipe de France. D'après Adrien Rabiot, les Bleus ont les moyens de disputer une nouvelle finale en 2026, et de récupérer une nouvelle étoile.

Le 18 décembre 2022, la France et l'Argentine se sont disputées le titre de champion du monde. En effet, les deux nations se sont frottées l'une à l'autre en finale de la Coupe du Monde. Lors de ce choc, on a pu assister à un duel de titans entre Kylian Mbappé et Lionel Messi, deux joueurs qui évoluaient au PSG à cette époque. Si l'actuel numéro 10 du Real Madrid a inscrit un triplé face à l'Albiceleste, c'est tout de même la Pulga qui est sortie vainqueur de ce bras de fer de titans. L'Argentine ayant battu la France à l'issue de la séances des tirs au but (3-3, 4-2). Lors d'un entretien accordé à RTL, Adrien Rabiot est revenu sur cette finale malheureuse, affirmant que les Tricolores étaient capables de jouer une nouvelle finale de Coupe du Monde cet été, et de rafler un troisième titre.

«Il faut y retourner pour rejouer cette finale là» « Si la Coupe du Monde est un rêve inabouti après la finale au Qatar ? Est-ce qu'il y a une deuxième chance qui va arriver ? Bien sûr, il y a toujours la possibilité de faire mieux quand on n'a pas gagné, même si ça reste un beau souvenir. Quand on regarde en arrière, on se dit que faire une finale de Coupe du Monde, bien sûr qu'on aimerait la gagner parce qu'on veut être sur le toit du monde, mais la perdre, quand on regarde le parcours qu'on a fait, arriver là, on a fait partie des deux meilleurs nations au monde, ce sont des matchs que certains ne joueront jamais. J'ai eu la chance de jouer cette finale là, je l'ai perdu, et après derrière, il y a ce défi de se dire : "il faut y retourner pour rejouer cette finale là, et cette fois la gagner" », a déclaré Adrien Rabiot, avant d'en rajouter une couche.