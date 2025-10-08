Accusations de viol : La punchline lâchée par Kylian Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En octobre 2024, la justice suédoise avait ouvert une enquête pour viol. Une affaire à laquelle Kylian Mbappé avait été mêlé suite à son voyage à Stockholm. Rapidement, la star du Real Madrid avait assuré n'avoir rien à se reprocher à ce sujet. Mbappé avait même été très clair à ce propos auprès de sa mère, Fayza Lamari.

Le voyage de Kylian Mbappé à Stockholm a fait énormément de bruit il y a un an. Non sélectionné en équipe de France, le joueur du Real Madrid en avait profité pour se rendre en Suède et passer du bon temps. Mais voilà que le nom de Mbappé avait été associé à une affaire de viol. Une histoire à propos de laquelle le principal intéressé avait assuré n'avoir rien à se reprocher. « C'est juste de l'incompréhension. Ça ne m'a pas pesé, car je ne me suis jamais senti concerné », avait-il assuré pour Clique.

« Tu as fini tes délires ? » Kylian Mbappé avait également tenu le même discours auprès de sa mère, lâchant même une punchline pour bien se faire comprendre. Lors de table ronde « Mères de champions » et rapportée par Le Parisien, Fayza Lamari a ainsi révélé à propos de cette affaire en Suède : « J’avais confiance en Kylian mais je lui ai demandé : est-ce que tu l’as fait ? Il m’a répondu : tu as fini tes délires ? C’est le seul déplacement que l’on n’a pas organisé et on en a payé les conséquences ».