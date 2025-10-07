Kylian Mbappé, la révélation à 2800€ face au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dimanche soir, Kylian Mbappé était dans les tribunes du stade Pierre-Mauroy pour assister à la rencontre entre le LOSC et le PSG. Ayant notamment vu son petit frère marquer face à son ancien club, le numéro du 10 du Real Madrid s'est fait remarquer pour sa tenue vestimentaire. Mbappé avait notamment un pull qui n'est pas à la portée de toutes les bourses.

La 7ème journée de Ligue 1 s'est donc refermée sur un match nul (1-1) entre le LOSC et le PSG. Alors que Nuno Mendes avait mis le club de la capitale sur le chemin de la victoire grâce à un magnifique coup franc, en fin de match, c'est Ethan Mbappé, ancien Parisien, qui a permis aux Dogues d'arracher un point. Un but d'ailleurs inscrit devant les yeux... de son grand frère. En effet, Kylian Mbappé était au stade Pierre-Mauroy, ayant assisté à ce match avant de rallier Clairefontaine le lendemain.

Un col roulé à 2800€ Filmé dans les tribunes du stade Pierre-Mauroy, Kylian Mbappé est alors apparu avec un col roulé blanc. Mais celui-ci était loin d'être basique et à la portée de tous. En effet, comme le révèle GQ, la star du Real Madrid avait sur les épaules une pièce de la marque Dior. Et voilà que ce col roulé est tout simplement affiché au prix de 2800€.