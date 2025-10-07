Kylian Mbappé, la révélation à 2800€ face au PSG !

Dimanche soir, Kylian Mbappé était dans les tribunes du stade Pierre-Mauroy pour assister à la rencontre entre le LOSC et le PSG. Ayant notamment vu son petit frère marquer face à son ancien club, le numéro du 10 du Real Madrid s'est fait remarquer pour sa tenue vestimentaire. Mbappé avait notamment un pull qui n'est pas à la portée de toutes les bourses.
La 7ème journée de Ligue 1 s'est donc refermée sur un match nul (1-1) entre le LOSC et le PSG. Alors que Nuno Mendes avait mis le club de la capitale sur le chemin de la victoire grâce à un magnifique coup franc, en fin de match, c'est Ethan Mbappé, ancien Parisien, qui a permis aux Dogues d'arracher un point. Un but d'ailleurs inscrit devant les yeux... de son grand frère. En effet, Kylian Mbappé était au stade Pierre-Mauroy, ayant assisté à ce match avant de rallier Clairefontaine le lendemain.
Un col roulé à 2800€
Filmé dans les tribunes du stade Pierre-Mauroy, Kylian Mbappé est alors apparu avec un col roulé blanc. Mais celui-ci était loin d'être basique et à la portée de tous. En effet, comme le révèle GQ, la star du Real Madrid avait sur les épaules une pièce de la marque Dior. Et voilà que ce col roulé est tout simplement affiché au prix de 2800€.
« L'ambassadeur idéal »
Il faut dire que Kylian Mbappé est un ambassadeur de Dior. Jonathan Anderson, directeur artistique de la marque, expliquait il y a quelques mois : « Kylian Mbappé est la voix d’une génération et une source d’inspiration pour de nombreuses personnes dans le monde du sport et bien au-delà. Ces films révèlent le charme et le charisme qui font de lui l’ambassadeur idéal pour la Maison ».