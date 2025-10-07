Mbappé - Cristiano Ronaldo : Le coup historique qui se prépare !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé est sur les bases d’une saison historique au Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France est irrésistible depuis le début de l’exercice 2025-2026. Et s’il continue sur cette lancée, le champion du monde 2018 pourrait très bien éclipser un certain Cristiano Ronaldo dans l’histoire du club madrilène.

Kylian Mbappé en route pour éclipser Cristiano Ronaldo ? Comme le rapporte AS, Kylian Mbappé marche dans les pas du quintuple Ballon d’Or. S’il ne baisse pas en régime, il pourrait battre le record du Portugais et devenir le meilleur buteur du Real Madrid sur une seule saison. Pour le moment, c’est Cristiano Ronaldo qui détient ce titre honorifique avec 61 réalisations lors de l’exercice 2014-2015.