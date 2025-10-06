Mbappé - Real Madrid : La presse espagnole annonce la fin !

Pierrick Levallet

Irrésistible depuis le début de saison, Kylian Mbappé est considéré comme un intouchable au Real Madrid. On ne pouvait pas en dire autant de Vinicius Jr, qui ne faisait pas vraiment l’unanimité auprès de Xabi Alonso jusqu’à présent. Le Brésilien semble toutefois être enfin sorti de son malaise chez les Merengue, en partie grâce au capitaine de l’équipe de France.

Mbappé intouchable au Real Madrid, pas Vinicius Jr Contrairement à Kylian Mbappé, Vinicius Jr n’est en effet plus considéré comme un intouchable au Real Madrid. Et l’ailier de 25 ans ne comprenait pas vraiment pourquoi Xabi Alonso le traitait de la sorte, lui qui a acquis le statut qu’il avait au fil des saisons passées au sein de la Casa Blanca. L’international auriverde semble toutefois être sorti de son malaise ce samedi.