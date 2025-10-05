Problème pour Kylian Mbappé, c'est fini ?

Axel Cornic

A quelques jours du retour de l’équipe de France, pour les éliminatoires à la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé a suscité quelques inquiétudes. Le capitaine tricolore est en effet sorti sur blessure lors de la rencontre de Liga entre le Real Madrid et Villarreal (3-1), ce samedi soir.

En grande forme depuis le début de la saison, Kylian Mbappé va-t-il être stoppé par une blessure ? C’est en tout cas la question qu’on se pose en Espagne, depuis ce samedi. La star du Real Madrid est en effet sortie sur blessure face à Villarreal, match où il a tout de même marqué un but.

« Kylian avait une gêne à la cheville » Lors de la conférence de presse d’après-match, toutes les questions tournaient autour de l’état de santé de Kylian Mbappé, ainsi que celui de son coéquipier Franco Mastantuono. « Kylian avait une gêne à la cheville et Franco souffre d'une surcharge musculaire aux ischios. Nous allons suivre leur progression avec leurs sélections respectives » a expliqué Xavi Alonso.