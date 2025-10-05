Mbappé - Vinicius Jr : Le Real Madrid règle une grosse bagarre !

Axel Cornic

L’arrivée de Kylian Mbappé en provenance du Paris Saint-Germain a fait bouger les choses au Real Madrid, surtout pour un certain Vinicus Jr. Star incontestée de l’équipe, le Brésilien a dû faire de la place au Français et même après un an de cohabitation, leur relation continue d’enflammer les débats en Espagne.

La victoire de ce samedi face à Villarreal relance le Real Madrid en Liga. La défaite dans le derby contre l’Atlético de Madrid (5-2), avait plongé le club dans une petite crise, mais les hommes de Xabi Alonso ont sur redresser la tête en prenant provisoirement la tête du classement. Ce n’est pourtant pas le score du match qui fait parler, de l’autre côté des Pyrénées...

Le cadeau de Kylian Mbappé Les débats tournent surtout autour d’un penalty donné aux Madrilènes, à une dizaine de minutes de la fin de la rencontre. Car Kylian Mbappé, habituel tireur du Real Madrid, a décidé de le laisser à Vinicus Jr, l’autre grande star de l’attaque un peu en difficulté en ce début de saison.