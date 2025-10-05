Kylian Mbappé : Une catastrophe balancée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en forme avec le Real Madrid, Kylian Mbappé parviendra-t-il a enfin soulever un trophée majeur avec le club merengue ? Jérôme Rothen a livré son point de vue à ce sujet en direct sur RMC, et l'ancien ailier gauche du PSG assure qu'avec le modèle actuel du Real Madrid, il parait impensable que la Casa Blanca retrouve son gros niveau et remporte des titres.

Le Real Madrid n'a pas brillé l'an passé pour la première saison de Kylian Mbappé au sein de la capitale espagnole, avec une élimination dès les quarts de finale de la Ligue des Champions et une deuxième place en Liga. L'attaquant français n'a donc remporté aucun trophée majeur sous la tunique du club merengue, et cela semble parti pour durer si l'on en croit l'analyse de Jérôme Rothen en direct dans son émission Rothen s'enflamme, sur RMC Sport.

« On a mis beaucoup sur le dos de Kylian Mbappé » « Ils ont gagné leur dernière Ligue des champions avec beaucoup de réussite et sublimé par des joueurs comme Vinicius et Bellingham. Le problème c’est que ces joueurs étaient en surrégime. On l’a vu tout au long de l’année dernière parce que c’est bien retombé. Quand tu n’es plus sublimé par ce genre de joueurs, tu te dis que c’est le collectif qui va te faire gagner. Et de ce point de vue-là, le Real montre beaucoup de limites depuis un an. On a mis beaucoup sur le dos de Kylian Mbappé, on a dit « il fait pas assez d’efforts ». On a dit que Carlo Ancelotti a perdu les clés du camion donc on va donner les clés à un nouvel entraîneur Xabi Alonso », estime Rothen, qui prédit donc encore des galères à Kylian Mbappé au Real Madrid.