Mbappé - Real Madrid : Un clash éclate ?

Si les résultats sont satisfaisants au Real Madrid depuis le début de saison, l’ambiance dans le vestiaire commence à se crisper. Xabi Alonso doit gérer les égos de quelques poids lourds du groupe madrilène, certains étant notamment frustrés par Kylian Mbappé. Avec le temps, un clash pourrait éclater si le coach de 43 ans ne règle pas le problème rapidement.
Depuis le début de saison, les résultats du Real Madrid sont plus que satisfaisants. Le club madrilène ne s’est incliné qu’une seule fois, contre l’Atlético de Madrid. Mis à part ce faux pas, les Merengue se sont toujours imposés jusqu’à présent. Malgré cela, l’ambiance dans le vestiaire commence à se ternir petit à petit.
Les tensions se multiplient au Real Madrid
Comme le rapporte L’Equipe, certains poids lourds du groupe du Real Madrid commenceraient à être irrités par le fait de ne plus être considéré comme intouchables. De Vinicius Jr à Brahim Diaz, en passant par Federico Valverde, Jude Bellingham ou encore Rodrygo, les crispations et signes de mécontentement sont de plus en plus nombreux chez les Merengue ces dernières semaines. Xabi Alonso va rapidement devoir régler le problème s’il ne veut pas voir son vestiaire éclater sous le poids des caractères forts.
Vinicius Jr frustré par Kylian Mbappé ?
Kylian Mbappé serait d’ailleurs impliqué malgré lui dans ces tensions naissantes. Après sa première saison au Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France a été désigné comme la nouvelle figure de proue du projet. Vinicius Jr estimait toutefois avoir injustement perdu ce statut récemment, considérant notamment avoir fait les efforts exigés par Xabi Alonso pour le récupérer selon la presse espagnole. Le Brésilien commencerait ainsi à être de plus en plus frustré par Kylian Mbappé. L’entraîneur du Real Madrid va devoir remédier au problème, et vite, s’il ne veut pas voir un clash éclater dans son effectif.