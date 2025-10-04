Mbappé - Real Madrid : Un clash éclate ?

Pierrick Levallet

Si les résultats sont satisfaisants au Real Madrid depuis le début de saison, l’ambiance dans le vestiaire commence à se crisper. Xabi Alonso doit gérer les égos de quelques poids lourds du groupe madrilène, certains étant notamment frustrés par Kylian Mbappé. Avec le temps, un clash pourrait éclater si le coach de 43 ans ne règle pas le problème rapidement.

Depuis le début de saison, les résultats du Real Madrid sont plus que satisfaisants. Le club madrilène ne s’est incliné qu’une seule fois, contre l’Atlético de Madrid. Mis à part ce faux pas, les Merengue se sont toujours imposés jusqu’à présent. Malgré cela, l’ambiance dans le vestiaire commence à se ternir petit à petit.

Les tensions se multiplient au Real Madrid Comme le rapporte L’Equipe, certains poids lourds du groupe du Real Madrid commenceraient à être irrités par le fait de ne plus être considéré comme intouchables. De Vinicius Jr à Brahim Diaz, en passant par Federico Valverde, Jude Bellingham ou encore Rodrygo, les crispations et signes de mécontentement sont de plus en plus nombreux chez les Merengue ces dernières semaines. Xabi Alonso va rapidement devoir régler le problème s’il ne veut pas voir son vestiaire éclater sous le poids des caractères forts.