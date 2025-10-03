Kylian Mbappé : Bagarre surprise au Real Madrid !

Irrésistible depuis le début de saison, Kylian Mbappé ne laisse que peu de place à la concurrence au Real Madrid. Chez les Merengue, on ne se bat pas vraiment pour prendre la place du Français, mais plutôt pour être son remplaçant. C’est dans cette optique qu’Endrick est impliqué dans une bagarre inattendue au sein de la Casa Blanca.
Grosse concurrence au Real Madrid pour la doublure de Mbappé
Et comme le rapporte SPORT, une bataille inattendue semble prendre forme à ce niveau-là. Endrick était la doublure de Kylian Mbappé la saison passée. Mais le Brésilien n’a toujours pas disputé une seule minute sous les ordres de Xabi Alonso lors de cet exercice 2025-2026. Il faut dire que le jeune buteur de 19 ans a un nouveau problème. Endrick est en effet en concurrence directe avec Gonzalo Garcia, mais aussi Franco Mastantuono.
Le Real Madrid prépare une surprise ?
Le premier s’est révélé pendant la Coupe du monde des clubs et a gagné sa place dans le groupe. Le deuxième n’est arrivé que cet été et postule déjà pour une place de titulaire au Real Madrid. L’Argentin n’est en revanche pas un attaquant. Il est donc étonnant de voir Endrick entrer en concurrence avec lui, alors qu’il doit également livrer bataille pour rester la doublure de Kylian Mbappé. À suivre...