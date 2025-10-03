Kylian Mbappé : Bagarre surprise au Real Madrid !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé ne laisse pas vraiment de place à la concurrence cette saison. Avec 13 buts en 9 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France est irrésistible en ce moment. De ce fait, on ne se battrait pas pour prendre sa place chez les Merengue, mais plutôt pour être son remplaçant en cas de besoin.

Grosse concurrence au Real Madrid pour la doublure de Mbappé Et comme le rapporte SPORT, une bataille inattendue semble prendre forme à ce niveau-là. Endrick était la doublure de Kylian Mbappé la saison passée. Mais le Brésilien n’a toujours pas disputé une seule minute sous les ordres de Xabi Alonso lors de cet exercice 2025-2026. Il faut dire que le jeune buteur de 19 ans a un nouveau problème. Endrick est en effet en concurrence directe avec Gonzalo Garcia, mais aussi Franco Mastantuono.