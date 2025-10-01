Kylian Mbappé : Le Real Madrid officialise sa nouvelle relation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un triplé contre Kaïrat Almaty (5-0), Kylian Mbappé continue de soigner ses statistiques déjà très impressionnantes depuis le début de la saison. D'ailleurs, sa relation avec Arda Güler commence à sérieusement enthousiasmer le club madrilène. Xabi Alonso confirme d'ailleurs l'excellente entente entre ses deux joueurs.

Comme depuis le début de la saison, le Real Madrid a pu compter sur son duo de choc pour venir à bout de la surprise kazakhe de la Ligue des champions, Kaïrat Almaty. Le club merengue s'est effectivement largement imposé (5-0) grâce à un nouveau récital offensif de Kylian Mbappé auteur d'un triplé. Mais au-delà de son total de but impressionnant, l'ancien attaquant du PSG se distingue par son excellente relation avec Arda Güler. D'ailleurs Xabi Alonso confirme cette excellente entente.

Xabi Alonso confirme l'excellente relation entre Mbappé et Güler « Oui, ils s'entendent bien. Arda joue très bien entre les lignes. Ils ont commencé par nous mettre beaucoup plus de pression que prévu, mais Arda a su trouver les bonnes positions, connecter avec les attaquants, et nous avons eu des occasions en première mi-temps pour mener plus que 0-1. Vini a également eu des occasions, mais ça n'a pas pu se faire. Nous avons besoin de tout le monde », lance-t-il dans des propos accordés à Movistar+.