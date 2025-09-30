Craquage contre l’OM : Le verdict est tombé au Real Madrid

Après avoir été expulsé pour avoir donné un coup de tête à Geronimo Rulli lors de la première journée de Ligue des champions entre le Real Madrid et l’OM (2-1), Dani Carvajal est désormais fixé sur sa sanction. Expulsé pour son geste, l’international espagnol a écopé de deux matchs de suspensions.
Malgré son statut de capitaine et sa grande expérience, Dani Carvajal a perdu son sang-froid, lors de la rencontre de Ligue des champions entre le Real Madrid et l’OM. Coupable d’un coup de tête sur Geronimo Rulli, l’international espagnol avait été expulsé à la 72e minute, ce qui n’avait pas empêché son équipe de s’imposer (2-1).
Deux matchs de suspensions pour Carvajal
Un geste pour lequel Dani Carvajal s’était excusé par la suite et qui lui vaut une suspension. L’UEFA a décidé de suspendre le latéral droit âgé de 33 ans pour deux matchs, notamment celui de ce mardi soir contre Kairat Almaty, ainsi que celui face à la Juventus le 22 octobre prochain.
Carvajal blessé et absent un mois
Deux rencontres que Dani Carvajal n’aurait quoi qu’il arrive pas pu disputer puisqu’il s’est blessé samedi dernier lors du derby contre l’Atlético Madrid (5-2). Le capitaine du Real Madrid souffre d’une lésion du soléaire à la jambe droite et sera éloigné des terrains pendant environ un mois.