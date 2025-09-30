Craquage contre l’OM : Le verdict est tombé au Real Madrid

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir été expulsé pour avoir donné un coup de tête à Geronimo Rulli lors de la première journée de Ligue des champions entre le Real Madrid et l’OM (2-1), Dani Carvajal est désormais fixé sur sa sanction. Expulsé pour son geste, l’international espagnol a écopé de deux matchs de suspensions.

Malgré son statut de capitaine et sa grande expérience, Dani Carvajal a perdu son sang-froid, lors de la rencontre de Ligue des champions entre le Real Madrid et l’OM. Coupable d’un coup de tête sur Geronimo Rulli, l’international espagnol avait été expulsé à la 72e minute, ce qui n’avait pas empêché son équipe de s’imposer (2-1).

Deux matchs de suspensions pour Carvajal Un geste pour lequel Dani Carvajal s’était excusé par la suite et qui lui vaut une suspension. L’UEFA a décidé de suspendre le latéral droit âgé de 33 ans pour deux matchs, notamment celui de ce mardi soir contre Kairat Almaty, ainsi que celui face à la Juventus le 22 octobre prochain.