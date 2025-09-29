Mbappé : La décision du Real Madrid qui va faire parler !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a chuté pour la première fois de la saison ce samedi. Le club madrilène s’est lourdement incliné lors du derby contre l’Atlético de Madrid (5-2). Les Merengue vont donc avoir à coeur de relancer la machine ce mardi contre Kairat en Ligue des champions. L’adversaire semble très largement à la portée des hommes de Xabi Alonso, qui semblerait toutefois avoir pris une décision inattendue avec Kylian Mbappé.

Mbappé sur le banc contre Kairat ? Comme le rapporte AS, le capitaine de l’équipe de France devrait en effet démarrer la rencontre sur le banc. Pourtant, l’ancien du PSG affiche une forme étincelante en ce moment. L’attaquant de 26 ans a inscrit 10 buts en 8 matchs toutes compétitions confondues. Le choix de Xabi Alonso de se priver de son meilleur buteur va donc faire parler.