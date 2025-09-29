Kylian Mbappé : Le gros problème annoncé en Espagne !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’un excellent début de saison avec le Real Madrid, Kylian Mbappé n’a pas pu empêcher la lourde défaite des siens lors du derby contre l’Atlético de Madrid (5-2). Du côté de la presse espagnole, on s’inquiète clairement de la dépendance de la formation de Xabi Alonso envers son attaquant français.

Impressionnant Kylian Mbappé. Pour sa deuxième saison au Real Madrid, l’attaquant français se régale sur ces premiers matchs. Auteur de huit buts en sept matchs, le Bondynois s’impose comme le véritable leader des Merengue sous Xabi Alonso.

Mbappé fait le bonheur du Real Madrid Samedi lors du derby contre l’Atlético de Madrid, Kylian Mbappé a permis aux siens de recoller au score. Le Français a encore marqué, confirmant son énorme début de saison. Mais alors que le Real a subi une défaite historique face aux Colchoneros, AS s’interroge sur la dépendance de la formation de Xabi Alonso autour de Mbappé.