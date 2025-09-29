Kylian Mbappé, le coup de pression du Real Madrid !

Pierrick Levallet

Irrésistible en ce début de saison, Kylian Mbappé continue de faire des merveilles au Real Madrid. Le club madrilène a toutefois décidé de mettre la pression à l’attaquant de 26 ans et aux autres joueurs offensifs en conservant Rodrygo cet été. Xabi Alonso se servirait du Brésilien pour tirer le meilleur de chacun de ses joueurs.

Kylian Mbappé continue de faire des merveilles avec le Real Madrid. Malgré la défaite contre l’Atlético de Madrid ce samedi (5-2), le capitaine de l’équipe de France a fait grimper son compteur à 10 réalisations en 8 matchs toutes compétitions confondues. Mais même si le champion du monde 2018 affiche une forme étincelante, les Merengue ont décidé de lui mettre un peu la pression.

Rodrygo met la pression aux attaquants du Real Madrid ? Comme le rapporte MARCA, le Real Madrid est convaincu que Rodrygo peut être un joueur important. La Casa Blanca aurait donc bloqué son départ cet été. Le Brésilien doit toutefois retrouver son véritable niveau s’il veut aspirer à un meilleur rôle dans l’équipe de Xabi Alonso. Sa présence dans l’effectif mettrait toutefois la pression aux autres attaquants.