Kylian Mbappé, le coup de pression qui a tout changé !

Pierrick Levallet

La méthode Xabi Alonso semble faire effet au Real Madrid. S’il y a encore quelques choses à peaufiner, le club madrilène affiche toutefois un visage bien plus convaincant que la saison passée. Il faut dire que le technicien espagnol s’est montré très clair d’entrée dans le vestiaire, et c’est ce qui a fait la différence avec des joueurs comme Kylian Mbappé.

Depuis le début de saison, le Real Madrid est irrésistible. Le club madrilène affiche un visage nettement plus convaincant que la saison passée à la même date. L’effet Xabi Alonso commence à se sentir chez les Merengue, qui ne cessent de progresser de semaine en semaine. Il faut dire que le technicien espagnol a laissé peu de place au hasard dans son vestiaire.

Xabi Alonso a mis la pression à son Real Madrid dès son arrivée Comme le rapporte MARCA, Xabi Alonso a affiché une volonté très claire à ses joueurs dès son arrivée au Real Madrid. Le coach de 43 ans a indiqué qu’il souhaitait voir son effectif travailler à l’entraînement et continuer à mettre en place ses idées sur le terrain. Xabi Alonso a ensuite cherché à façonner son équipe de manière à ce qu’elle lui ressemble au maximum.