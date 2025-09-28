Kylian Mbappé : Malaise confirmé au Real Madrid !

Pierrick Levallet

Auteur d’une première saison satisfaisante au Real Madrid, Kylian Mbappé a néanmoins fait une victime colossale chez les Merengue. Rodrygo a en effet perdu son statut de titulaire indiscutable au sein de la Casa Blanca dans la foulée de l’arrivée du capitaine de l’équipe de France. Le Brésilien a ainsi été plongé dans un profond malaise dans la capitale espagnole.

Kylian Mbappé continue sur son excellente lancée avec le Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France est irrésistible depuis le début de saison. L’attaquant de 26 ans en est déjà à 10 buts en 8 rencontres toutes compétitions confondues. Le champion du monde 2018 a toutefois fait une victime de taille chez les Merengue.

Rodrygo en plein malaise au Real Madrid à cause de Mbappé ? Comme le rapporte MARCA, Rodrygo n’était pas spécialement satisfait de sa situation au Real Madrid la saison passée. Le Brésilien a vécu une fin d’exercice 2024-2025 atypique sous les ordres de Carlo Ancelotti. Le joueur de 24 ans ne digérait pas non plus le fait de ne plus être considéré comme un titulaire indiscutable, statut qu’il a perdu dans la foulée de l’arrivée de Kylian Mbappé lors de l’été 2024.