Un joueur de l'OM agressé, le «geste indigne» qu'il regrette

Mardi dernier, l'OM disputait son premier match de Ligue des champions face au Real Madrid. Le club de la cité phocéenne a opposé une belle résistance avant de concéder la défaite (2-1) malgré l'expulsion de Dani Carvajal. Le défenseur s'est montré coupable d'un vilain geste sur Geronimo Rulli, qui a mené à un carton rouge. Il a présenté ses excuses.

Auteur d'un vilain coup de tête contre Geronimo Rulli, Dani Carvajal a perdu son sang-froid et a été expulsé lors du match face à l'OM. Une attitude que le joueur de 33 ans a souvent montré au cours de sa carrière. Le défenseur a été expulsé et après les critiques, il a fini par faire son mea culpa après la victoire de son équipe face à l'Espanyol Barcelone samedi.

Dani Carvajal présente ses excuses Invité à s'exprimer en zone mixte, Dani Carvajal est revenu sur son expulsion face à l'OM et ce geste impardonnable. « Je tiens à faire une parenthèse pour m'excuser de mon expulsion en Ligue des champions, un geste indigne d'un match de cette envergure et de moi-même. J'espère que ça me servira de leçon et que ça ne se reproduira plus. Au moins, l'équipe a fait un effort énorme pour gagner et je m'en tiens à ça » raconte-t-il à Real Madrid TV.