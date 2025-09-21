Un joueur de l'OM agressé, le «geste indigne» qu'il regrette

Mardi dernier, l'OM disputait son premier match de Ligue des champions face au Real Madrid. Le club de la cité phocéenne a opposé une belle résistance avant de concéder la défaite (2-1) malgré l'expulsion de Dani Carvajal. Le défenseur s'est montré coupable d'un vilain geste sur Geronimo Rulli, qui a mené à un carton rouge. Il a présenté ses excuses.
Auteur d'un vilain coup de tête contre Geronimo Rulli, Dani Carvajal a perdu son sang-froid et a été expulsé lors du match face à l'OM. Une attitude que le joueur de 33 ans a souvent montré au cours de sa carrière. Le défenseur a été expulsé et après les critiques, il a fini par faire son mea culpa après la victoire de son équipe face à l'Espanyol Barcelone samedi.
Dani Carvajal présente ses excuses
Invité à s'exprimer en zone mixte, Dani Carvajal est revenu sur son expulsion face à l'OM et ce geste impardonnable. « Je tiens à faire une parenthèse pour m'excuser de mon expulsion en Ligue des champions, un geste indigne d'un match de cette envergure et de moi-même. J'espère que ça me servira de leçon et que ça ne se reproduira plus. Au moins, l'équipe a fait un effort énorme pour gagner et je m'en tiens à ça » raconte-t-il à Real Madrid TV.
Début de saison parfait pour le Real
Avec une 5ème victoire sur 5 en Liga face à l'Espanyol, le Real Madrid poursuit son sans faute depuis le début de la saison. Il faut ajouter la victoire face à l'OM, peut-être le match où les coéquipiers de Kylian Mbappé ont le plus souffert. L'expulsion de Dani Carvajal avait pourtant aidé les Olympiens, qui se sont finalement inclinés malgré une supériorité numérique.