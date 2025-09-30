Kylian Mbappé : La décision radicale au Real Madrid !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’un excellent début de saison, Kylian Mbappé a de nouveau marqué le week-end dernier face à l’Atlético de Madrid (5-2). Ayant déjà démarré toutes les rencontres possibles sur ce début de saison 2025-2026, le Français devrait être ménagé face au modeste club Kairat Almaty ce mardi (18h45) en Ligue des Champions.

Un début de saison hors-norme. Ayant pris part à huit rencontres avec le Real Madrid sur ce début d’exercice 2025-2026, Kylian Mbappé a déjà inscrit dix buts. Également buteur à deux reprises avec l’équipe de France, le Bondynois démarre donc sa deuxième année en Espagne sur les chapeaux de roues.

Sacré début de saison pour Mbappé Surtout, Kylian Mbappé est véritablement en train de s’imposer comme un élément indispensable au sein du club madrilène. Si Xabi Alonso martèle face à la presse qu’aucun joueur n’est titulaire indiscutable au sein de son effectif, le phénomène de Bondy n’a jamais quitté le onze de départ, même si cela pourrait changer dès ce mardi.