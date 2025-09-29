Kylian Mbappé : La presse espagnole annonce un grand changement !

Pierrick Levallet

Au Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait être concerné par un changement majeur. Avec le retour de blessure de Jude Bellingham, Xabi Alonso va très certainement devoir modifier son système de jeu. Le coach espagnol voudrait faire de l’international anglais un titulaire indiscutable. Mais il pourrait déséquilibrer la tactique actuelle si l’entraîneur madrilène ne touche à rien.

Irrésistible en ce moment, Kylian Mbappé ne cesse de briller au Real Madrid. Avec 10 buts en 8 matchs, le capitaine de l’équipe de France est dans une forme étincelante. L’attaquant de 26 ans n’a toutefois pas empêché les Merengue de s’incliner lourdement contre l’Atlético de Madrid ce samedi (5-2).

Le onze du Real Madrid déséquilibré à cause de Bellingham ? Il faut dire que Xabi Alonso avait apporté quelques modifications à son onze. Comme le rapporte AS, l’entraîneur du Real Madrid essaye d’intégrer progressivement Jude Bellingham dans son équipe. Le coach espagnol veut en faire un titulaire indiscutable. Mais en l’état actuel, son retour a déséquilibré l’équipe. Xabi Alonso devra donc très certainement modifier son système de jeu pour retrouver ce qu’il avait réussi à mettre en place jusqu’à présent.