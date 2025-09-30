Mercato : C'est signé, Mbappé se fait snober !

Amadou Diawara

Pour renforcer sa défense centrale, le Real Madrid de Florentino Pérez a inscrit le nom de William Saliba sur ses tablettes. Pour faciliter ce transfert, le clan Kylian Mbappé aurait approché le pensionnaire d'Arsenal. Malgré tout, William Saliba (24 ans) vient de parapher un nouveau bail avec les Gunners.

Arrivé à Arsenal lors de l'été 2019, William Saliba a prolongé lors de l'été 2023. En effet, l'international français a rempilé jusqu'au 30 juin 2027 avec les Gunners.

Real Madrid : Le clan Mbappé a approché Saliba Alors que William Saliba n'avait plus que deux années d'engagement avec Arsenal, le Real Madrid a coché son nom en vu d'un transfert. D'ailleurs, à en croire le Journal du Real, des proches de Kylian Mbappé ont tenté de convaincre le défenseur central de 24 ans de migrer vers la Maison-Blanche, sans succès.