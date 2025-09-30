Mercato : Ce joueur de l'OM a recalé De Zerbi !

Amadou Diawara

Etincelant avec le Maroc lors de la Coupe du Monde au Qatar, organisée à la fin de l'année 2022, Nayef Aguerd aurait pu rejoindre Roberto De Zerbi à Brighton. Mais comme l'a avoué Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, l'actuel défenseur central de l'OM aurait refusé de s'engager avec les Seagulls.

Lors de la Coupe du Monde au Qatar, organisée à la fin de l'année 2022, le Maroc a réalisé une incroyable épopée. En effet, les Lions de l'Atlas sont parvenus à se hisser jusqu'en demi-finale.

Aguerd a rejoint De Zerbi à l'OM Après l'élimination du Maroc face à la France dans le dernier carré de la Coupe du Monde 2022, Nayef Aguerd aurait pu signer à Brighton. Toutefois, l'actuel défenseur central de l'OM aurait refusé de rejoindre l'ancien effectif de Roberto De Zerbi. Du moins, c'est ce qu'a affirmé Walid Regragui.