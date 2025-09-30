Mercato : Ce joueur de l'OM a recalé De Zerbi !

Etincelant avec le Maroc lors de la Coupe du Monde au Qatar, organisée à la fin de l'année 2022, Nayef Aguerd aurait pu rejoindre Roberto De Zerbi à Brighton. Mais comme l'a avoué Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, l'actuel défenseur central de l'OM aurait refusé de s'engager avec les Seagulls.
Lors de la Coupe du Monde au Qatar, organisée à la fin de l'année 2022, le Maroc a réalisé une incroyable épopée. En effet, les Lions de l'Atlas sont parvenus à se hisser jusqu'en demi-finale.
Aguerd a rejoint De Zerbi à l'OM
Après l'élimination du Maroc face à la France dans le dernier carré de la Coupe du Monde 2022, Nayef Aguerd aurait pu signer à Brighton. Toutefois, l'actuel défenseur central de l'OM aurait refusé de rejoindre l'ancien effectif de Roberto De Zerbi. Du moins, c'est ce qu'a affirmé Walid Regragui.
«Il n'avait pas opté pour le Brighton de De Zerbi»
« Pourquoi, après une Coupe du monde spectaculaire fin 2022, Aguerd n'a pas rejoint les sommets européens ? Il y a eu quelques pépins physiques, bien sûr, comme cette fracture de la cheville, avec une opération, qui a failli lui faire manquer le Qatar. Il ne se sentait pas forcément bien à Londres, à West Ham. La dureté de la Première League peut marquer, un Championnat où dès que tu es blessé ou moins bien, on te met dans les pattes de gros joueurs qui valent le même prix que toi. Nayef a besoin d'évoluer dans une équipe qui joue au ballon, avec une possession relevant ses qualités et son goût de la relance. Et il n'avait pas opté pour le Brighton de De Zerbi, où l'envie de participer au jeu, de toucher le ballon, est primordiale ! », a révélé Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, lors d'un entretien accordé à L'Equipe.