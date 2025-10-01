Officiel : Kylian Mbappé rejoint Cristiano Ronaldo !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'un remarquable triplé mardi soir avec le Real Madrid contre le Kairat Almaty, Kylian Mbappé comptabilise déjà 13 buts en 9 matchs disputés cette saison, et il rejoint ainsi officiellement Cristiano Ronaldo qui affichait le même rendement magistral lors de la saison 2014-2015 avec le Real Madrid.

Souvent critiqué la saison passée pour ses performances avec le Real Madrid et alors qu'il affichait pourtant des statistiques plutôt honorables sur le papier, Kylian Mbappé est-il en train de mettre tout le monde d'accord ? Le buteur et capitaine de l'équipe de France affiche un excellent état de forme depuis le début de cet exercice 2025-2026, et il a remis ça mardi soir en Ligue des Champions.

Mbappé cartonne contre Almaty Le Real Madrid est allé largement s'imposer sur la pelouse du Kairat Almaty (5-0) en Ligue des Champions, et Kylian Mbappé a porté le club merengue en inscrivant un triplé. Une performance XXL qui lui permet de rejoindre officiellement un certain... Cristiano Ronaldo !