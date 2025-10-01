Officiel : Kylian Mbappé rejoint Cristiano Ronaldo !

Auteur d'un remarquable triplé mardi soir avec le Real Madrid contre le Kairat Almaty, Kylian Mbappé comptabilise déjà 13 buts en 9 matchs disputés cette saison, et il rejoint ainsi officiellement Cristiano Ronaldo qui affichait le même rendement magistral lors de la saison 2014-2015 avec le Real Madrid.
Souvent critiqué la saison passée pour ses performances avec le Real Madrid et alors qu'il affichait pourtant des statistiques plutôt honorables sur le papier, Kylian Mbappé est-il en train de mettre tout le monde d'accord ? Le buteur et capitaine de l'équipe de France affiche un excellent état de forme depuis le début de cet exercice 2025-2026, et il a remis ça mardi soir en Ligue des Champions.
Mbappé cartonne contre Almaty
Le Real Madrid est allé largement s'imposer sur la pelouse du Kairat Almaty (5-0) en Ligue des Champions, et Kylian Mbappé a porté le club merengue en inscrivant un triplé. Une performance XXL qui lui permet de rejoindre officiellement un certain... Cristiano Ronaldo !
Mbappé égale le record de CR7
En effet, avec 13 buts inscrits en seulement 9 matchs disputés depuis le début de la saison avec le Real Madrid, l'ancien attaquant du PSG a égalé le rythme infernal de Cristiano Ronaldo durant l'exercice 2014-2015, une saison que le Portugais avait terminé avec 61 buts au compteur.