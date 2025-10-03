PSG - Départ de Kylian Mbappé : L’annonce en privé de Luis Enrique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré le départ de Kylian Mbappé, Luis Enrique était persuadé que son PSG serait meilleur sans le désormais joueur du Real Madrid. L’Espagnol a fini par avoir raison, ayant d’ailleurs trouvé les mots justes pour convaincre son vestiaire de cela. Mais qu’a bien pu dire Luis Enrique à ses joueurs ? Milieu de terrain du PSG, Fabian Ruiz a révélé les coulisses de ce départ de Mbappé.

Le PSG n’aura donc pas eu besoin de Kylian Mbappé pour remporter sa première Ligue des Champions. Alors qu’on s’inquiétait pour le club de la capitale suite au départ du Français au Real Madrid, il n’y avait pas de quoi avoir peur. Luis Enrique était d’ailleurs confiant quant au niveau de son groupe sans Mbappé et il a été très clair à ce propos auprès de ses joueurs.

« Luis Enrique nous a mis dans la tête que… » Pour So Foot, Fabian Ruiz a d’ailleurs dévoilé le discours de Luis Enrique suite au départ de Kylian Mbappé. Le milieu de terrain du PSG a alors raconté : « Un grand joueur comme Kylian Mbappé est parti, quelqu’un qui apportait énormément à l’équipe et au club, et on avait tous conscience que ce serait compliqué sans lui. Mais Luis Enrique nous a mis dans la tête que même avec ce départ, on formerait une équipe aussi bonne, voire meilleure que l’année précédente ».