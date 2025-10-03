Kylian Mbappé - Taylor Swift : Le rapprochement surprise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Taylor Swift a sorti son douzième album ce vendredi intitulé "The Life of a Showgirl", dans lequel on retrouve notamment le titre "Wi$h Li$t". La chanteuse américaine y fait une référence inattendue au Real Madrid, où évolue l'international français Kylian Mbappé, placé au rang de symbole de luxe.

C'est une date que les fans de Taylor Swift attendaient avec beaucoup d'impatience. La star planétaire a sorti son douzième album ce vendredi 3 octobre, un opus contenant 12 nouveaux titres dans lequel Taylor Swift évoque notamment son histoire d’amour avec son fiancé, le footballeur américain Travis Kelce, mais également l’envers du décor de la célébrité avec le titre "Wi$h Li$t", dans lequel une référence au Real Madrid est faite.

Quand Taylor Swift évoque le club de Kylian Mbappé La presse sportive espagnole n’est pas passée à côté de la mention du Real Madrid par Taylor Swift. Dans le morceau "Wish List", la chanteuse de 35 ans évoque le club de Kylian Mbappé comme un modèle de réussite. « Ils veulent cette liberté, vivre en dehors du système. Ils veulent ces trois chiens qu’ils appellent leurs enfants. Et ce bon surf, sans hypocrites. Ils veulent tout. Ils veulent un contrat avec le Real Madrid. Ils veulent ces vacances de printemps qui étaient géniales. Et puis cette vidéo retirée d'Internet. Ils veulent tout », chante-t-elle, dans des propos rapportés par le quotidien Marca.