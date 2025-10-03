Kylian Mbappé - Taylor Swift : Le rapprochement surprise !

Taylor Swift a sorti son douzième album ce vendredi intitulé "The Life of a Showgirl", dans lequel on retrouve notamment le titre "Wi$h Li$t". La chanteuse américaine y fait une référence inattendue au Real Madrid, où évolue l'international français Kylian Mbappé, placé au rang de symbole de luxe.
C'est une date que les fans de Taylor Swift attendaient avec beaucoup d'impatience. La star planétaire a sorti son douzième album ce vendredi 3 octobre, un opus contenant 12 nouveaux titres dans lequel Taylor Swift évoque notamment son histoire d’amour avec son fiancé, le footballeur américain Travis Kelce, mais également l’envers du décor de la célébrité avec le titre "Wi$h Li$t", dans lequel une référence au Real Madrid est faite.
Quand Taylor Swift évoque le club de Kylian Mbappé
La presse sportive espagnole n’est pas passée à côté de la mention du Real Madrid par Taylor Swift. Dans le morceau "Wish List", la chanteuse de 35 ans évoque le club de Kylian Mbappé comme un modèle de réussite. « Ils veulent cette liberté, vivre en dehors du système. Ils veulent ces trois chiens qu’ils appellent leurs enfants. Et ce bon surf, sans hypocrites. Ils veulent tout. Ils veulent un contrat avec le Real Madrid. Ils veulent ces vacances de printemps qui étaient géniales. Et puis cette vidéo retirée d'Internet. Ils veulent tout », chante-t-elle, dans des propos rapportés par le quotidien Marca.
Taylor Swift passée par Madrid
Taylor Swift connaît bien le Real Madrid et son antre du Santiago Bernabéu pour y avoir réalisé un concert en mai 2024, dans le cadre de sa tournée « The Eras Tour ». Un show de trois heures qui avait fait sensation dans la capitale espagnole.