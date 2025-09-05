Taylor Swift battue : Le gros coup réalisé par la WWE !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La Paris La Défense Arena a vibré au rythme de la WWE, proposant le week-end dernier son premier grand événement dans la capitale qui a attiré plus de 30 000 fans pour "Clash in Paris", et près de 23 000 pour RAW le lendemain. Un week-end qui a permis à la compagnie de catch de battre le record de recettes générées dans l’enceinte située à Nanterre, surpassant celles de Taylor Swift, de quoi confirmer l'engouement pour la discipline en France.

Tifo, banderoles, animation lumineuse et chants bruyants… Comme le10sport.com l’avait expliqué avant l’événement, l’ambiance était enflammée à la Paris La Défense Arena le 31 août dernier à l’occasion de "Clash in Paris", le premier grand événement organisé par la WWE dans la capitale, avec les présences de John Cena, en pleine tournée d’adieu et qui a disputé son dernier combat en Europe, mais également Roman Reigns, CM Punk, Becky Lynch ou encore Seth Rollins, certaines des plus grandes stars de l'organisation. 30 343 fans étaient réunis dans l’enceinte de Nanterre, qui a accueilli le lendemain 22 969 personnes supplémentaires pour Raw, le show hebdomadaire de la première compagnie de catch au monde.

Une ambiance de folie, mais pas seulement Selon nos informations, la WWE a particulièrement apprécié l’atmosphère qui a régné lors de son passage à la Paris La Défense Arena, comme ce fut déjà le cas l’an dernier à Lyon. Et il y a fort à parier que les dirigeants de la compagnie de catch ont également eu le sourire en voyant les recettes réalisées durant ces deux jours, battant un sacré record.