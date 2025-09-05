Taylor Swift battue : Le gros coup réalisé par la WWE !

La Paris La Défense Arena a vibré au rythme de la WWE, proposant le week-end dernier son premier grand événement dans la capitale qui a attiré plus de 30 000 fans pour "Clash in Paris", et près de 23 000 pour RAW le lendemain. Un week-end qui a permis à la compagnie de catch de battre le record de recettes générées dans l’enceinte située à Nanterre, surpassant celles de Taylor Swift, de quoi confirmer l'engouement pour la discipline en France.
Tifo, banderoles, animation lumineuse et chants bruyants… Comme le10sport.com l’avait expliqué avant l’événement, l’ambiance était enflammée à la Paris La Défense Arena le 31 août dernier à l’occasion de "Clash in Paris", le premier grand événement organisé par la WWE dans la capitale, avec les présences de John Cena, en pleine tournée d’adieu et qui a disputé son dernier combat en Europe, mais également Roman Reigns, CM Punk, Becky Lynch ou encore Seth Rollins, certaines des plus grandes stars de l'organisation. 30 343 fans étaient réunis dans l’enceinte de Nanterre, qui a accueilli le lendemain 22 969 personnes supplémentaires pour Raw, le show hebdomadaire de la première compagnie de catch au monde.
Une ambiance de folie, mais pas seulement
Selon nos informations, la WWE a particulièrement apprécié l’atmosphère qui a régné lors de son passage à la Paris La Défense Arena, comme ce fut déjà le cas l’an dernier à Lyon. Et il y a fort à parier que les dirigeants de la compagnie de catch ont également eu le sourire en voyant les recettes réalisées durant ces deux jours, battant un sacré record.
La WWE fait mieux que Taylor Swift
Comme indiqué durant le show de dimanche, la WWE a battu le record de recettes générées au sein de la plus grande salle d’Europe, détrônant la star planétaire Taylor Swift, de passage à Paris en 2024 pour son Eras Tour. Il faut dire que la fédération n’avait pas fait de cadeaux à ses fans en proposant des places dont les prix variaient entre 122 et 5 501€, et jusqu’à 7 703€ pour les billets combinant WWE Clash in Paris et WWE Raw. Les tarifs avaient ensuite progressivement diminué jusqu’au dernier week-end d’août.