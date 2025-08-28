«C'est difficile de travailler avec lui...» : Des stars de la WWE balancent en privé sur CM Punk

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Réputé pour son fort caractère et son franc-parler, CM Punk ne s’est pas fait que des amis depuis ses débuts dans le catch. Revenue à la WWE en 2023, contre toute attente, la star de 46 ans semble aujourd’hui plus épanouie. Pourtant, cela n’empêcherait pas certains talents de la compagnie de grincer des dents en sa présence...

C’est un retour inespéré auquel ont assisté les spectateurs de la Allstate Arena, près de Chicago, le 25 novembre 2023. En guerre ouverte avec la WWE durant près de dix ans, et parti à la concurrence du côté de l’AEW, CM Punk a finalement fait son retour, un véritable coup de tonnerre dans le milieu du catch. Une surprise accueillie avec excitation chez une majorité de fans, même si d’autres fidèles ont craint pour l’ambiance en interne, la star américaine ayant déjà été au cœur de plusieurs malaises dans le vestiaire.

Rhea Ripley et Damian Priest emballés par le retour de CM Punk Plus d’un an et demi plus tard, aucune ombre au tableau, à l’exception d’une blessure ayant éloigné CM Punk des rings durant plusieurs mois. « Honnêtement, il n'y a eu aucun problème, aucun dont j'ai entendu parler en tout cas », nous avait révélé en exclusivité l’ancienne championne du monde de la WWE Rhea Ripley, interrogée l'été dernier en marge d’un show à Berlin. Le catcheur Damian Priest partageait le même avis à notre micro : « Il est évident qu'il y a eu beaucoup de questions à son retour sur son attitude et tout ce qui s’ensuit. Pour ma part, je ne pourrais pas être plus heureux de l’avoir. Il a été formidable dans le vestiaire, un grand leader, il donne des conseils quand c'est nécessaire, et de mon côté c’est un bon ami. Un bon gars et comme je l'ai dit, je suis heureux de l’avoir. »