«J'ai besoin de quelque chose de différent...» : Une star bien connue de la WWE change de look, la compagnie de catch hallucine en le voyant

Dans une discipline comme le catch où le physique est primordial, un relooking extrême peut être vu d’un mauvais œil par la direction, surtout lorsque cette dernière n’a pas été informée au préalable. C’est l’expérience vécue par Sheamus en 2015, adoptant un style atypique sans prévenir la WWE, fortement agacée…
Le jour où Sheamus a énervé les boss de la WWE
A 47 ans, Sheamus est devenu l’un des cadres du vestiaire de la fédération, réputé pour son professionnalisme. Mais cela n’a pas empêché l’Irlandais de se retrouver dans le collimateur de la direction en 2015, après avoir décidé seul de changer de look à son retour de blessure, se présentant avec une coiffure Mohawk, les deux côtés rasés et les cheveux coiffés vers le haut. « Je me sentais un peu stagnant, et j’étais babyface (gentil). Je me suis dit : "J'ai besoin de quelque chose de différent et de cool". Alors je l'ai fait, et je pense que Vince (McMahon, ancien patron de la WWE) était vraiment énervé parce que je ne lui avais pas dit que j'allais le faire », s’est rappelé Sheamus, interrogé par Chris Van Vliet.
« Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais »
En plus de cette crête iroquoise, Sheamus décida de tresser sa barbe, tel un viking. Un relooking qui n’a pas eu l’effet escompté auprès de ses fans. « Je me suis dit que j’avais l'air cool, j’avais l’air d'un dur à cuire. J’avais de nouveau l'air badass, confie l’ancien champion de la WWE. Je pensais que les gens allaient se dire que j’avais l'air cool. J’y suis allé, et puis un idiot dans le public a commencé à chanter 'Tu as l'air stupide', et c'était fini. Ça a résonné dans toute la salle. J'étais là, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, mais c’était amusant. »
Et dans l'entourage proche de Sheamus aussi, cette nouvelle coiffure fut critiquée. « Ma mère m'a appelé en pleurant quand elle a vu les photos de moi avec une crête, elle pleurait littéralement. 'Qu'as-tu fait à tes cheveux ?' C'était une période amusante, reconnaît-il. J'avais tellement de succès en tant que Mohawk Sheamus, les gens me détestaient. » L'agacement de la WWE n’avait effectivement pas empêché le catcheur de remporter un nouveau titre mondial, en novembre 2015, son dernier à ce jour.