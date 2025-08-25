«J'ai besoin de quelque chose de différent...» : Une star bien connue de la WWE change de look, la compagnie de catch hallucine en le voyant

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans une discipline comme le catch où le physique est primordial, un relooking extrême peut être vu d’un mauvais œil par la direction, surtout lorsque cette dernière n’a pas été informée au préalable. C’est l’expérience vécue par Sheamus en 2015, adoptant un style atypique sans prévenir la WWE, fortement agacée…

Plus qu’une semaine avant le plus grand événement catch jamais organisé par la WWE dans la capitale. Dimanche prochain, la Paris La Défense Arena accueillera "Clash in Paris", avec la présence des plus grandes stars de la compagnie, à l’instar de John Cena, CM Punk, Roman Reigns ou encore Seth Rollins. Un événement important pour Sheamus, qui n’a plus disputé de match simple dans un Premium Live Event de la WWE depuis le 3 septembre 2022, du côté de Cardiff pour "Clash at the Castle".

Le jour où Sheamus a énervé les boss de la WWE A 47 ans, Sheamus est devenu l’un des cadres du vestiaire de la fédération, réputé pour son professionnalisme. Mais cela n’a pas empêché l’Irlandais de se retrouver dans le collimateur de la direction en 2015, après avoir décidé seul de changer de look à son retour de blessure, se présentant avec une coiffure Mohawk, les deux côtés rasés et les cheveux coiffés vers le haut. « Je me sentais un peu stagnant, et j’étais babyface (gentil). Je me suis dit : "J'ai besoin de quelque chose de différent et de cool". Alors je l'ai fait, et je pense que Vince (McMahon, ancien patron de la WWE) était vraiment énervé parce que je ne lui avais pas dit que j'allais le faire », s’est rappelé Sheamus, interrogé par Chris Van Vliet.

