«Je ne pensais pas que c'était possible» : Enceinte, une catcheuse devient championne du monde à la WWE

La WWE va voir l’une de ses stars s’éloigner des écrans un certain temps, et pas n’importe qui puisqu’il s’agit de sa championne du monde, annonçant sa grossesse ce lundi durant RAW. Enceinte de sept semaines, Naomi a disputé plusieurs combats avant d’apprendre la nouvelle, un été chargé pour celle qui avait remporté la ceinture le mois dernier.

Les rumeurs étaient exactes. Absente de dernière minute lors du Raw de la semaine dernière, alors qu’elle devait défendre son titre mondial contre Iyo Sky, Naomi (Trinity Fatu McCray de son vrai nom) a confirmé ce lundi sa grossesse, et de surcroît son absence pour les prochains mois. La ceinture de championne du monde a donc été rendue vacante. La catcheuse de 37 ans a fait une annonce à son image, avec humour, en expliquant que l’appétence de son compagnon Jimmy Uso, également star de la WWE, pour les soirées « Netflix and Chill », une allusion sexuelle à peine voilée, allait permettre à ses rivales de se débarrasser d’elle pour un long moment. « Le bon côté des choses, c'est que la Bloodline (la "lignée" en français) continue ! », a ajouté Naomi en référence au groupe familial du même nom dans lequel figurait Jimmy Uso avec son frère Jey et son cousin Roman Reigns.

🗣️ « Big Jim a aimé le Netflix and Chill, si vous voyez ce que je veux dire. Le bon côté des choses, c'est que la Bloodline continue ! »



🤰🏾Dans une promo délirante, à son image, Naomi confirme être enceinte et renonce au titre de championne #WWERaw

pic.twitter.com/IEOeFMCWvf — Bernard Colas (@BernardCls) August 19, 2025

« Je ne pensais pas que c'était possible » Dans la foulée, la WWE a publié un numéro spécial du podcast "What's Your Story? With Steph McMahon" dans lequel la catcheuse aborde plus sérieusement sa grossesse inespérée. « Je l'ai découvert dimanche (10 août) sur la route. Dans ma chambre d'hôtel. Je me sentais un peu différente, un peu bizarre. Je voulais faire un test pour en être sûre et écarter cette possibilité. Je ne pensais pas que c'était possible car j'ai eu des problèmes de fertilité », a-t-elle révélé aux côtés de son mari, se livrant sur ses antécédents médicaux : « Au début de notre relation, avant mes débuts en tant que Funkadactyl (ses débuts à la WWE), j'ai subi une oophorectomie, qui est l'ablation de mon ovaire droit. En 2020, il y a eu une autre intervention chirurgicale majeure, une myomectomie, l'ablation de fibromes (une tumeur bénigne, NDLR). J'en avais des tonnes, et des gros. » Une opération longue de six heures qui l'a tenue éloignée des rings plusieurs mois.

« Nous pensions que, naturellement, ce n'était plus possible » Dans ce contexte, le couple n’imaginait pas connaître une grossesse naturelle, leur permettant de se montrer négligeant dans leur intimité comme s’en est amusé Jimmy Uso. « En plus d'avoir 37 ans et seulement un ovaire, nous pensions que, naturellement, ce n'était plus possible », reconnaît l’ancienne championne du monde, qui a donc été sacrée au début de sa grossesse. Naomi a révélé qu’elle était enceinte de sept semaines, signifiant qu'elle avait disputé six combats dans son état. Sacrée le 13 juillet dernier lors du show Evolution en utilisant sa mallette Money in the Bank, elle avait conservé sa ceinture à SummerSlam le 3 août dans un remarquable match à trois face à Rhea Ripley et Iyo Sky. Une semaine plus tard, stupéfaite, Naomi découvrit sa grossesse. « Je l'ai appelé (son mari Jimmy Uso, NDLR), je devais aller travailler. J’étais stressée à l'idée de devoir le dire au travail à cause de ma situation actuelle en tant que championne. Ça tombait vraiment mal ».

NAOMI gets the definitive victory at SummerSlam! 🏆 pic.twitter.com/MObEFrRgv3 — WWE (@WWE) August 3, 2025