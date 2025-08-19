Une star de NBA avec John Cena à la WWE : La décision choc qu’elle veut oublier !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

John Cena, figure emblématique de la WWE, s'apprête à tirer sa révérence après une tournée d’adieu marquée par des rebondissements inattendus. L’année 2025 a vu la star américaine endosser pour la première fois le rôle de méchant à l’écran, ce qui n’a pas abouti au résultat escompté. Tyrese Haliburton, star des Indiana Pacers en NBA mais également fan de la discipline, affiche lui aussi sa déception.

En janvier dernier, John Cena a entamé une tournée d’adieu qui s’achèvera à la fin de l’année. C’est une page de l’histoire du catch qui s’apprête à se tourner avec la retraite de la star américaine, qui domine la WWE depuis deux décennies. L’année 2025 a déjà été riche en émotions pour John Cena, qui a endossé le rôle de méchant pour la première fois depuis son éclosion, réalisant ce que l’on appelle un ‘heel turn’ dans la discipline, en se retournant contre le populaire Cody Rhodes et en lui subtilisant la ceinture de champion du monde à WrestleMania.

Tyrese Haliburton n’a pas aimé le passage de John Cena comme heel à la WWE Une parenthèse de six mois qui s’est refermée en ce mois d’août, John Cena reprenant son statut de favori du public d’une manière assez brouillonne, un aveu d’échec de la part de la WWE qui n’a pas réussi à gérer ce nouveau rôle pour sa tête de gondole, comme l’avait fait la WCW il y a trente ans avec Hulk Hogan. A SummerSlam, le gros événement de l’été dans le catch, John Cena fut donc acclamé et a notamment pu croiser Tyrese Haliburton, la star des Indiana Pacers (NBA) étant présente au MetLife Stadium pour l’occasion. Fan de catch, le basketteur partage la déception du public pour le heel turn de Cena.