«J’ai tout perdu» : Batista ruiné après la WWE !

Après avoir brillé sur les rings de la WWE, Dave Bautista, connu simplement sous le nom de Batista dans le monde du catch, a entamé une reconversion d’acteur il y a plus de dix ans, un pari qui s'est avéré gagnant pour celui qui a rencontré de gros problèmes financiers après avoir quitté les rings.
Grâce à son côté scénarisé, le catch permet parfois à certaines stars de la discipline d’entamer une reconversion d’acteur, Dwayne "The Rock" Johnson étant l’exemple le plus connu. Mais d’autres grands noms passés par la WWE, la première compagnie de catch au monde, ont également tenté leur chance à Hollywood, à l’instar de John Cena, qui a multiplié les projets ces dernières années et qui pourra entièrement se consacrer à sa carrière d’acteur en 2026 une fois sa tournée d’adieu à la WWE achevée. Surnommé l’animal sur le ring, Batista a lui déjà fait le grand saut.
Des rings aux plateaux de cinéma
Et cela n’a pas été sans risque pour Dave Bautista, son vrai nom, qui a définitivement mis un terme à sa carrière en 2019, lors d’un ultime match contre son mentor Triple H à WrestleMania, considéré comme le Super Bowl du catch. Avant ça, l’Américain aujourd’hui âgé de 56 ans s’était déjà retiré une première fois en 2010, avant un bref retour en 2014, année durant laquelle sa carrière d’acteur décolla réellement avec son rôle dans Les Gardiens de la Galaxie et son entrée dans l’univers Marvel. Un succès qui fut le bienvenu pour l’ancien champion du monde de la WWE, en proie à de grosses difficultés financières à l’époque.
« Quand j'ai quitté le catch, j'ai littéralement tout perdu. Ma maison a été saisie »
Interrogé en 2024 dans un épisode de The School of Hard Knockz, Dave Bautista révéla le meilleur conseil qu’il avait reçu dans sa vie, venant d’une autre figure marquante de la WWE : The Undertaker. « C'est celui que je donne toujours, surtout aux athlètes professionnels parce que beaucoup d’entre eux grandissent sans en avoir vraiment beaucoup et lorsque vous recevez tout cet argent, vous voulez juste acheter tout ce que vous pouvez vous permettre. Le meilleur conseil que j'ai jamais reçu vient en fait de The Undertaker. Il a dit 'Vis toujours en dessous de tes moyens' », explique Dave Bautista, évoquant sa propre expérience : « J'ai appris cela à mes dépens. Quand j'ai quitté le catch, j'ai littéralement tout perdu. Ma maison a été saisie. Mais j'ai eu une seconde chance de réussir dans l'industrie du cinéma. Maintenant, avoir de l'argent à la banque signifie plus pour moi que quelque chose dont je n'ai pas vraiment besoin. Je n'ai pas besoin d'une Bugatti, par exemple. » Dave Bautista est aujourd'hui loin de la précarité, étant devenu un acteur reconnu et salué par la critique.