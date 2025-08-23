«J’ai tout perdu» : Batista ruiné après la WWE !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir brillé sur les rings de la WWE, Dave Bautista, connu simplement sous le nom de Batista dans le monde du catch, a entamé une reconversion d’acteur il y a plus de dix ans, un pari qui s'est avéré gagnant pour celui qui a rencontré de gros problèmes financiers après avoir quitté les rings.

Grâce à son côté scénarisé, le catch permet parfois à certaines stars de la discipline d’entamer une reconversion d’acteur, Dwayne "The Rock" Johnson étant l’exemple le plus connu. Mais d’autres grands noms passés par la WWE, la première compagnie de catch au monde, ont également tenté leur chance à Hollywood, à l’instar de John Cena, qui a multiplié les projets ces dernières années et qui pourra entièrement se consacrer à sa carrière d’acteur en 2026 une fois sa tournée d’adieu à la WWE achevée. Surnommé l’animal sur le ring, Batista a lui déjà fait le grand saut.

Des rings aux plateaux de cinéma Et cela n’a pas été sans risque pour Dave Bautista, son vrai nom, qui a définitivement mis un terme à sa carrière en 2019, lors d’un ultime match contre son mentor Triple H à WrestleMania, considéré comme le Super Bowl du catch. Avant ça, l’Américain aujourd’hui âgé de 56 ans s’était déjà retiré une première fois en 2010, avant un bref retour en 2014, année durant laquelle sa carrière d’acteur décolla réellement avec son rôle dans Les Gardiens de la Galaxie et son entrée dans l’univers Marvel. Un succès qui fut le bienvenu pour l’ancien champion du monde de la WWE, en proie à de grosses difficultés financières à l’époque.