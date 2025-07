La WWE débarque en France : CM Punk absent, la grosse déprime

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’attente est presque finie ! Plus d’un an après son déplacement marquant en France, la WWE sera de retour dans un mois pour "Clash in Paris", le premier événement majeur organisé dans la capitale par la célèbre compagnie de catch. Les fans espèrent y voir CM Punk, qui avait dû faire l’impasse sur le rendez-vous de l’année dernière à cause d’une blessure, un souhait partagé avec l’intéressé.

C’est une date cochée dans le calendrier des fans de catch depuis longtemps. Plus d’un an après son passage remarqué en France, la WWE s’apprête à faire son retour à la fin du mois pour trois shows. Après un passage à la LDLC Arena située près de Lyon le 29 août pour "Smackdown", la première compagnie de catch au monde prendra ensuite la direction de la Paris La Défense Arena le 31 août pour "Clash in Paris", son premier grand événement organisé dans la capitale, puis "Raw", la grande soirée catch du lundi, le lendemain.

CM Punk veut être à Paris Il faudra encore patienter un peu avant de connaître la carte des shows, alors que les yeux sont rivés sur SummerSlam, le grand rendez-vous de l’été qui aura lieu ce week-end au MetLife Stadium, dans le New Jersey, là où le PSG a notamment disputé ses deux derniers matchs du Mondial des clubs il y a quelques semaines. On sait en revanche que John Cena sera bien présent à Lyon puis à Paris, ses dernières apparitions en France avant sa retraite en décembre. De son côté, CM Punk espère aussi être au rendez-vous.