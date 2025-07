Rey Mysterio - WWE : L’annonce qui va bouleverser les fans

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En activité depuis trois décennies, Rey Mysterio se prépare à faire ses adieux au monde du catch. Alors qu'elle se remet d'une blessure à l'aine, la star masquée de la WWE pense à la retraite et envisage une tournée d'adieu, inspirée par celle de John Cena, pour offrir à ses fans une dernière chance de le voir en action sur le ring.

A 50 ans, Rey Mysterio joue les prolongations. L’heure de la retraite approche pour la légende de la WWE, idole de toute une génération qui se remet actuellement d’une blessure à l’aine, l’empêchant de participer comme prévu au dernier WrestleMania. Proche d’un retour sur les rings, la célèbre star masquée du catch approche du crépuscule de sa carrière.

« Je vais devoir m'arrêter » « C'est vraiment très proche, a reconnu Rey Mysterio lors d’un entretien récemment accordé à La Platica. C'est vraiment très proche, mais en même temps, je suis très motivé. Beaucoup de gens me demandent : "Qu'est-ce qui te motive à continuer ?" Je pense que lorsque mon fils a commencé à faire du catch, cela m'a poussé à continuer, car j'étais vraiment sur le point d'arrêter, mais cela m'a donné un second souffle et m'a poussé à continuer. Pour être honnête, je sais que je vais toujours apprécier ça même après ma retraite, mais je vais devoir m'arrêter. J'aime toujours ce que je fais et je l'ai toujours aimé. »