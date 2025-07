John Cena - WWE : Surprise en vue, la France concernée ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

John Cena, icône de la WWE, s'apprête à faire ses adieux au monde du catch en décembre prochain, après une carrière légendaire. Avant de quitter définitivement le ring, la star américaine a déjà surpris ses fans en réalisant un heel turn, et ces derniers ne seraient pas au bout de leurs surprises...

Le temps de John Cena à la WWE est compté. A 48 ans, et alors qu’on avait davantage l’habitude de la voir sur les plateaux de cinéma que sur un ring de catch ces dernières années, la star américaine va tirer sa révérence en décembre prochain. Avant de raccrocher définitivement ses habits de catcheur, John Cena a décidé de revenir à son premier amour durant l’année 2025, affrontant notamment ses anciens rivaux Randy Orton et CM Punk ces dernières semaines. Le week-end du samedi 2 et dimanche 3 août, c’est Cody Rhodes qu’il défiera, avec le titre de champion du monde en jeu.

John Cena a déjà fait fort Vainqueur d’un 17e titre mondial à WrestleMania 41, un record dans la discipline, John Cena a déjà fait parler de lui cette année en réalisant un heel turn en février, endossant ainsi le rôle de méchant à l’écran pour la première fois depuis le début des années 2000, période où il est devenu la figure de proue de l'organisation reine du catch. Selon lui, les fans ne sont pas au bout de leurs surprises.