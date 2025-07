«Je veux faire Danse avec les stars» : Une superstar de la WWE se positionne !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présente depuis plus de dix ans à la WWE, Charlotte Flair s’est imposée comme l’une des plus grandes catcheuses de l’histoire, parvenant à sortir de l'ombre de son père, le légendaire Ric Flair. A 39 ans, la catcheuse a divers projets en tête, et notamment une participation à la célèbre émission "Danse avec les stars" aux États-Unis.

C’est un programme phare de la télévision qui a trouvé sa place dans des dizaines de pays. Chaque année, de nombreuses personnalisés se déhanchent sur le parquet de "Danse avec les stars", qui a fait ses débuts en France en 2011. Aux États-Unis, il faut remonter à 2005 pour trouver trace de la première émission, qui a notamment accueilli plusieurs stars du catch, à l’instar de Nikki Bella, Stacy Keibler, The Miz ou encore Chris Jericho, connus pour leur passage à la WWE, la première fédération de catch au monde. Des participations qui ont donné des idées à Charlotte Flair.

Charlotte Flair postule pour "Danse avec les stars" et "Drag Race" La star de 39 ans a profité de son passage dans le podcast "Nikki & Brie Show" pour lancer un gros appel à du pied à la production de la version américaine de "Danse avec les stars", et pas seulement. « Je veux faire Dancing With The Stars. Ça, et j'ai vraiment envie de participer à RuPaul's Drag Race (qui a inspiré Drag Race France, NDLR). Je pense que mes tenues sont déjà prêtes. L'une de ces émissions est sur ma liste de choses à faire. Je croise les doigts (pour Danse avec les stars). L'émission RuPaul's Drag Race serait amusante aussi, avec leurs tenues, le glamour, le maquillage, tout ça. Le personnage de Charlotte Flair s'y intégrerait parfaitement », estime la fille du légendaire Ric Flair.