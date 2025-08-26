EXCLU - WWE : «C’est vraiment quelque chose d’inédit», la grosse surprise qui s’annonce pour le show événement catch de l’année à Paris

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La WWE fait son grand retour en France ce dimanche 31 août avec "Clash in Paris", un événement très attendu par les fans de catch tricolores qui aura lieu à la Paris La Défense Arena. Pour l’occasion, un groupe de passionnés nommé "The Hierarchy" s’est réuni pour proposer des animations durant le show, avec un tifo spécial et d'autres surprises prévues, un projet rare dans la discipline.

C’est un rendez-vous qui a poussé les fans de catch français à attendre avec impatience la fin de l’été, et le jour fatidique approche. Ce dimanche, la WWE, première compagnie de catch au monde, pose ses valises dans la capitale pour "Clash in Paris", à la Paris La Défense Arena, l'une de ses trois dates du week-end dans l'Hexagone. Un an après les deux shows (dont "Backlash") qui ont eu lieu à Lyon du côté de la LDLC Arena, la WWE n’a donc pas traîné pour revenir en France, le public tricolore ayant fait exploser les compteurs en 2024, battant d’une part les records de recettes pour un Premium Live Event (nouveau nom pour ses pay-per-view) organisé dans une salle, tout en mettant une ambiance enflammée dans l’enceinte rhodanienne. Plusieurs séquences sont devenues virales sur les réseaux sociaux, et le scénario devrait se répéter ce week-end.

Des animations préparées pour WWE Clash in Paris De belles surprises attendent en effet les spectateurs sur place, et les téléspectateurs derrière leur écran, grâce à un projet monté dans l’ombre par un groupe de fans baptisé "The Hierarchy". Leur objectif ? Mettre une ambiance unique dans un show de catch et monter plusieurs animations, dont la présentation d’un tifo, un concept initialement proposé de manière informelle sur les réseaux sociaux qui a finalement conduit à la formation du collectif. « J’avais vu cette idée de tifo, comme ça, sur les réseaux sociaux. J’ai fait un tweet et cela a bien pris, nous confie en exclusivité l’un des membres fondateurs de la Hierarchy. J’ai lancé cette idée et j’ai créé un groupe ». Celui-ci compte dix personnes à sa tête, mais bien plus à l’intérieur. « Derrière, on a fait un salon Discord, ouvert à tous les fans. C’est à partir de là qu’on a eu les idées de tout le monde ». Plus d’un millier de personnes se sont alors réunies pour soumettre leurs suggestions avant "Clash in Paris", passées au crible par les dix gérants. « On a retenu toutes les idées qui faisaient un peu l’unanimité dans le serveur, piocher celles qui étaient cools », mais aussi faisables. « On a géré cet aspect logistique, animation, et de l’autre côté il y a les fans présents dans le serveur, pour proposer des chants et d’autres idées ». Un procédé qui rappelle celui des collectifs d’ultras dans le monde du football, réunissant des supporters sous la direction de plusieurs leaders en charge de l’organisation, même si la comparaison déplaît à l’un des membres : « C’est l’opposé », nous assure-t-il, en ajoutant qu'aucun fumigène ni tambour ne sera par exemple utilisé durant "Clash in Paris". Une mise au point qui sert peut-être à rassurer les plus sceptiques, car ce rassemblement ne fait pas l’unanimité dans la communauté, certaines personnes regrettant le manque de spontanéité et affichant leur crainte de voir le public s’approprier le show, et donc de trop en faire. Un constat qu’avait justement dressé le catcheur Kevin Owens à notre micro, au cours d’une interview exclusive accordée au 10 Sport avant l’été. « C'est comme si le combat n'avait pas besoin d'avoir lieu, il n'y a aucune attention à ce qu'il se passe dans le ring, soulignait le Québécois. C'est juste "on va essayer de chanter le plus fort possible, le plus longtemps possible", mais vous pouvez faire ça n'importe où. Les deux gars qui font un combat et qui essaient de faire le meilleur combat possible, si ça n'a aucun effet sur vos réactions, pourquoi le font-ils ? Ils vont se blesser pour rien [rires] ».

La Hiérarchy s’est défendue sur les réseaux sociaux : « Le naturel est au centre de notre attention, et même l’élément principal d’une de nos animations. (…) On ne cherche pas à calculer vos chants, dire à quel moment lancer tel chant, ça ne servirait à rien. » Un autre membre approché ajoute : « On a proposé un projet, il est évident qu’on ne pourra pas avoir tout le monde de notre côté, mais on essaye d’ignorer au maximum les critiques. Forcément, il y en aura ».

🗣️ «À 95%, Backlash en France était fantastique, une expérience incroyable, mais il y a une mesure à appliquer…»



🇫🇷 En exclusivité avant #WWEClash, Kevin Owens est revenu avec moi sur son expérience à Lyon l’an dernier, évoquant ce qu’il a adoré et moins apprécié avec les fans pic.twitter.com/NA3MJCdzaS — Bernard Colas (@BernardCls) May 29, 2025

Un tifo préparé pour l’occasion Le « cœur du projet » de la Hierarchy reste le tifo présenté dimanche, aux couleurs de la France. Une partie du public de la Paris La Défense Arena sera invitée à lever une feuille mise à sa disposition à l’instar de ce qu’ont réalisé en mars dernier lors du show RAW les spectateurs des premiers rangs de la Forest National de Bruxelles, pour former un drapeau belge, mais cette fois-ci à une plus grande échelle. The Hierarchy nous promet « d’autres animations à côté », refusant d’en dire davantage : « On ne peut pas trop en dévoiler. »

L’idée du tifo, qui semblait la plus complexe à concrétiser, a en tout cas été soumise et validée par la WWE qui compte profiter de la modernité de la plus grande salle d’Europe pour proposer une scénographie impressionnante nous dit-on dans l’entourage de la compagnie, « qui prend la France au sérieux ». « Ce que je peux dire, c’est que c’est vraiment quelque chose d’inédit, affirme de son côté la Hierarchy concernant ses plans. Moi, je n’ai jamais vu ça jusqu’à présent dans un show de catch. (...) C’est l’étape de confirmation par rapport à Backlash. On a eu un premier show, et on veut vraiment confirmer ». Cela passera également par des reprises en chœur de chansons d’entrée, mais aussi par des chants à la gloire de certaines stars de la WWE, révélés peu avant l’événement pour prévenir les spectateurs. Des animations ciblées sont également envisagées avec les grands noms qui passeront par Paris ce week-end, à l’instar de John Cena, Seth Rollins ou encore Roman Reigns.

🎶 Voici les 5 chants proposés par la communauté Discord.



Ce ne sont que des propositions !



Personne n’est forcé de les chanter. Notre but n’est pas de nous approprier le show, mais simplement de kiffer tous ensemble. #WWEClash https://t.co/YGgk3c4SiP pic.twitter.com/dO274NcbH7 — The Hierarchy 👑 (@LaHierarchie) August 26, 2025