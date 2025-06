EXCLU - WWE : «Il y a des chances que je ne puisse pas revenir...», Menacé par la retraite, Kevin Owens raconte son cauchemar

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il a fêté ses 41 ans le mois dernier, Kevin Owens a dû mettre sa carrière de catcheur entre parenthèses, la faute à une grave blessure au cou qui ne fut pas simple à diagnostiquer. Le Canadien a été contraint de faire l’impasse sur le dernier WrestleMania (19 avril et 20 avril 2025), le grand show de l'année à la WWE, et voit maintenant son avenir s’écrire en pointillé. Le10Sport.com a pu s’entretenir avec lui...

Non, pas vraiment. Je n'ai toujours pas eu l'opération. Il y a plein de trucs à considérer avant l'opération. On attend un peu de voir comment les choses vont évoluer naturellement. Il n'y a aucun doute sur le fait que j'ai besoin d'une opération mais avant de faire l'opération, on doit juste voir à quel point ça peut... Non pas se rétablir parce que ça ne se rétablira pas, mais juste un peu s'améliorer sans la chirurgie. Par la suite, on va pouvoir faire un plan et décider quelle est la meilleure chose à faire pour l'opération. Mais c'est un processus très lent. Il faut juste avoir de la patience. Je n'ai pas beaucoup de patience habituellement, mais là, je n'ai pas le choix.

« Revenir ? Il y a des chances que non. Donc, j'essaie d'accepter cette possibilité également »

Vous avez annoncé votre blessure deux semaines avant WrestleMania. Quand avez-vous su que vous ne pourriez pas votre poursuivre votre carrière normalement à WWE ?

Je me doutais depuis plusieurs mois qu'il y avait quelque chose de vraiment anormal. Par contre, ça a pris plusieurs mois avant de diagnostiquer la blessure en tant que telle. Mais on l'a su deux jours avant que je fasse l'annonce à Smackdown (le 4 avril), que je ne pourrais pas être à WrestleMania et que je devais arrêter de catcher immédiatement. En fait, j'ai été extrêmement chanceux de ne pas être blessé plus sérieusement dans les combats que j'ai faits au Royal Rumble (contre Cody Rhodes) et à Elimination Chamber (contre Sami Zayn) car mon cou était déjà en très mauvais état, mais on ne savait pas. Parce que les symptômes que j'avais n'étaient pas compatibles avec une blessure au cou. Donc, on cherchait pourquoi j’avais ces symptômes, mais on ne cherchait pas à la bonne place parce que ça n'avait pas de sens. Personne n'aurait pu savoir que c'était mon cou qui était touché à cause de ces symptômes-là. Par la suite, il y a quelqu'un qui... En fait, c'est moi qui ai suggéré de faire examiner mon cou pour voir s'il y avait quelque chose là-dedans. Et c'est là qu'on l'a trouvé.

Vous aviez dit que vous saviez lors de quel match la blessure s’était vraiment réveillée, et que ce n'était pas au Royal Rumble ou à Elimination Chamber, c'était un match normal ?

Oui, je peux le dire, c’est le match contre Rey Mysterio début janvier, à Smackdown.

L’un de vos matchs de rêve d'ailleurs… Vous avez pu regarder WrestleMania à Las Vegas ?

Oui, j'étais là, oui.

Et ça n'a pas été trop dur pour vous ?

D'une certaine façon, oui, mais encore une fois, j'étais entouré de mes amis. Pendant la fin de semaine, j'étais avec ma famille. Puis pendant les shows, j'étais entouré de mes amis. Une fois que j'ai digéré… Pas le choc, mais le sentiment de « je ne peux même pas en faire partie », je me suis plus concentré à juste être présent pour mes amis et à célébrer les bons moments que mes amis allaient avoir pendant WrestleMania. Être là pour la victoire de Jey Uso, être là pour le retour de Becky Lynch, être là pour voir Iyo Sky, Rhea (Ripley) et Bianca (Belair) avoir probablement un des meilleurs matchs de l'histoire de WrestleMania, je crois que c'était absolument fantastique de pouvoir être là pour ces moments, pour des gens que j'apprécie beaucoup. C'était une belle expérience. Je suis content d'y avoir été.

Je suppose que vous avez également échangé avec Randy Orton, qui a lui aussi eu une grosse blessure à surmonter, et qui est revenu alors qu’on pensait que ça pouvait être fini ?

Oui. En fait, Randy est la première personne à qui j'ai parlé après la discussion avec les docteurs, car c'est une question de respect également. C'est avec lui que je devais avoir un match à WrestleMania. Et malgré les choses qui se sont passées durant les mois qui ont précédé WrestleMania (leur rivalité à l’écran, NDLR), il y a très peu de gens dans le monde du catch que je respecte autant que Randy Orton. Donc, je lui ai parlé immédiatement. C'est la première personne que j'ai appelé après avoir parlé au docteur. Il m'a tout de suite mis en contact avec le chirurgien qui a fait son opération, qui a sauvé sa carrière. Depuis ce temps-là, je suis en contact constant avec ce chirurgien qui évalue tous mes résultats d'examen, qui garde un œil sur tout ce qui se passe et qui me conseille au fur et à mesure. Donc, je suis très chanceux d'avoir tous les soutiens que j’ai, Randy inclus. Et maintenant, j'ai la chance de parler, non seulement à son médecin, mais aussi à beaucoup d’autres. J'ai quatre spécialistes qui sont à ma disposition et à qui je peux poser des questions quand j'en ai besoin. Donc, je suis en très bonne main. Randy m'a beaucoup aidé dans ce processus.

Au final, Randy Orton a eu un match à WrestleMania totalement différent de ce que vous auriez eu, avec Joe Henry. Il y a eu de nombreuses rumeurs sur son adversaire pour vous remplacer. Que pensez-vous du choix Joe Henry ?

Je pense que c'était le meilleur choix possible dans la mesure où le match entre moi et Randy (Orton) devait être très intense, très violent. Mais construire une histoire comme ça, ça prend du temps. Je ne pense pas que Randy aurait pu avoir ce type de combat avec quelqu'un d'autre sortant de nulle part. Ça serait dur de dire le contraire : quand les gens ont réalisé que c'était lui et que sa musique est partie, tout le public était excité, tout le monde dans le stade était heureux, tout le monde dans le stade chantait… C'était un moment spécial. Ce n’était vraiment pas le match que Randy et moi aurions eu, évidemment, mais c'était divertissant. Et puis quand on regarde tous les matchs de ce WrestleMania, je crois que c'était un match très différent du reste de la carte, je pense que c’est une bonne chose. Donc selon moi, c'était une bonne décision. J'ai bien apprécié la façon dont ça s'est passé. Et pour Joe Hendry aussi, je ne le connais pas beaucoup mais il a l'air d'un bon gars. Je ne peux pas m'imaginer à quel point ça a été spécial pour lui de vivre ça. Donc, je suis content pour lui également et j'espère que c'était son premier, mais pas son dernier.

Aujourd'hui, comment voyez-vous votre avenir dans le catch ?

J’en ai aucune idée. Je sais que je vais être impliqué pendant plusieurs années encore. En fait, je ne me vois pas ne pas être impliqué dans ce milieu. Mais tout dépendra de l'opération et comment les choses évoluent, je ne sais pas si ça va être sur le ring, hors du ring, je n'ai aucune idée. C'est sûr que je veux encore en faire partie, mais je ne peux vraiment pas dire autre chose en ce moment. Ça serait, non pas arrogant, mais faux de pouvoir vous dire en ce moment que je vais absolument revenir sur le ring, que je vais avoir d'autres combats, que je vais être capable de revenir dans le catch. Je ne sais pas si c'est vrai. Il y a des chances que non. C'est la vérité, c'est la réalité. Donc, j'essaie d'accepter cette possibilité également, mais tout ce que je sais, c'est que si jamais j'ai eu mon dernier match, c'est garanti que je vais quand même être impliqué dans le milieu du catch parce que ça a été toute ma vie et je ne me vois pas faire autre chose, honnêtement. C'est tout ce que je sais en ce moment.